María Ángeles Grajal y su hijo, Jacobo, venden el chalet de Jaime Ostos por 650.000 euros

María Ángeles Grajal y su hijo, Jacobo, han conseguido vender el chalet en el que vivieron durante 38 años con Jaime Ostos. Una casa ubicada en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, que tiene 435 metros cuadrados, distribuida en cinco habitaciones y construida sobre una superficie de casi 1.200 metros cuadrados por la que en el año 2022 pedían la cantidad de 841.500 euros. Un año más tarde la venta se ha cerrado por algo más de 650.000 euros. A pesar de que han sido muchas las visitas que han recibido durante todo este tiempo de futuros compradores, entre ellos la cantante Rosa López, el nuevo dueño es una persona totalmente anónima.

La viuda del torero y el hijo que tienen en común comenzaron a realizar la mudanza para sacar todos los objetos personales y trasladarlos a sus nuevos hogares. Tal y como ha podido confirmar SEMANA, en exclusiva, madre e hijo se marchan a vivir al Soto de La Moraleja situado en Alcobendas (Madrid). María Ángeles y Jacobo ya no vivirán juntos, ya que han comprado una casa y han alquilado un bajo con jardín en el que vivirá la viuda de Jaime Ostos.

Esta es la casa que han vendido por 650.000 euros

Mientras se realizaba la mudanza de su antigua casa, SEMANA se ha puesto en contacto con María Ángeles Grajal, quien nos atendía amablemente al otro lado del teléfono: "Ahora mismo están haciendo la mudanza Jacobo y la chica. Yo estoy en la consulta porque me da mucho coraje y me vienen muchos recuerdos. Prefiero ver todo metido en el camión. Tengo que deshacerme de muchas cosas porque en la casa nueva no me cabe todo. He regalado muchas a dos familias de Toledo que el agua les ha destrozado sus casas. He vivido cien mil cosas maravillosas en esa casa. Para mí no es cerrar una etapa porque para mí es un vacío, una ausencia, con la que estoy aprendiendo a convivir. Todos los días me acuerdo. Quiero dejar claro que las cosas que he regalado son cosas mías personales, pagadas y compradas por mí".

Hace unos meses la mala relación de María Ángeles Grajal con los hijos mayores del torero volvió a hacerse patente. Fue el pasado enero cuando SEMANA publicó, en exclusiva, que la decisión de la viuda de Jaime Ostos de llevarse las cenizas del torero de Écija a Madrid provocó que la tensión entre ambas familias se recrudeciera. Por esas fechas, Jaime Ostos Jr. y su hermana, Gabriela, todavía no habían recibido los objetos personales de su padre.

Madre e hijo ya no vivirán juntos

Recuerdos como el capote con el que fue bautizado Jaime Ostos Junior, la Cruz de la Beneficiencia, fotos cuadros y trofeos. Objetos que los hijos mayores del torero quieren que luzcan en el Museo de la Real Maestranza de Sevilla. Teniendo en cuenta que la casa ya se ha vendido, ¿qué ha pasado con los recuerdos personales del torero que reclaman sus hijos? "De las cosas personales de Jaime ya se han llevado todo lo que han querido. Espero que ya no se quejen. No tenemos ningún acercamiento", dice María Ángeles.

Asuntos pendientes

Todavía queda un asunto pendiente entre la viuda y los hijos mayores del torero. ¿Dónde descansarán finalmente sus cenizas? El deseo de Ostos era que sus cenizas se depositaran en un monumento conmemorativo en su tierra, Écija (Sevilla). Se trata de un monolito de piedra caliza de dos metros de alto por uno de ancho y con un grosor de treinta centímetros en el que podrá leerse: "Écija a Jaime Ostos Carmona". Además, llevará una silueta del diestro entrando a matar. Dicho monumento costará alrededor de 3.000 euros. "Me ha llamado la alcaldesa de Écija para decirme que ya han dado el consentimiento y que para mayo o junio depositaremos las cenizas de Jaime en un monumento en su tierra", afirma la doctora Grajal.

Una casa que se parece más a un museo

María Ángeles Grajal ha regalado muchos elementos de decoración