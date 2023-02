María Ángeles Grajal, madre de Jacobo Ostos, se pronuncia sobre su "bofetada ejemplarizante" a Miguel Frigenti

El pasado viernes, 24 de febrero, Miguel Frigenti tuvo que acudir a un ¡hospital después de sufrir una agresión a manos de Jacobo Ostos. El incidente tuvo lugar en una conocida discoteca de Madrid. Al parecer, hubo un tenso encuentro entre el colaborador de 'Sálvame' y el hijo del desaparecido torero Jaime Ostos que acabó en una bofetada por parte de este último al periodista. Tras lo ocurrido, Frigenti fue a un centro sanitario, aquejado de fuertes dolores de cabeza y con una lesión en el pómulo. Allí le dieron un parte de lesiones que presentó posteriormente en una comisaría, donde interpuso una denuncia contra el joven. Poco después de conocerse los hechos, Ostos reconocía públicamente en 'Fiesta' que llevaba tiempo con ganas de darle una "bofetada ejemplarizante". Ahora es su madre, María Ángeles Grajal, la que se pronuncia sobre lo sucedido. No se pierda el vídeo para ver su reacción.

Vídeo: Europa Press

Este fin de semana, el DJ ha justificado el golpe que atizó a Frigenti en 'Fiesta'. Sin mostrar arrepentimiento, ha contado: "Le di una bofetada bien dada que se la merece desde hace tiempo". Al parecer, las diferencias entre ambos vienen de lejos:. Ostos confirmaba los hechos de este modo: "El 8 de enero de 2022 fallece mi padre en Colombia. Dos días después tengo que soportar que esta persona hable pestes de mi padre, sin mostrar respeto ninguno. Ayer tuvo la suerte de estar cerca de donde estaba yo. Le di una bofetada con la mano abierta correctora". Su madre, María Ángeles Grajal, no ha dudado en salir en defensa de su hijo: "Lo que no se puede hacer es insultar a los muertos

Lejos de arrepentirse de lo ocurrido, el hijo de Jaime Ostos se ha reafirmado en su acto violento e incluso se ha burlado del periodista asegurando que Will Smith fue su inspiración. "Will Smith, siempre fuiste una inspiración", escribe el hijo de Jaime Ostos y lo hace añadiendo la polémica imagen del actor agrediendo a Chris Rock en los Oscar. No contento con esto, el hijo de María Ángeles Grajal da un paso más allá y sigue justificando su agresión con que fue una consecuencia del "karma".

Hasta el momento, Miguel Frigenti no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido, aunque sí ha podido hablar personalmente con Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos aseguraba que este sábado se encontraba en el hospital a la espera de hacerse una radiografía puesto que presentaba fuertes dolores. "Le duele mucho el pómulo. Él me dice que es un puñetazo, tiene alguna lesión", desvelaba la joven.

El hermano de Frigenti también ha relatado los hechos en televisión. "Ha tenido un fuerte dolor en el pómulo y en la cabeza. Ha ido a poner la denuncia con el parte de lesiones", explicaba en 'Socialité'. Asimismo, sostenía que no entiende cómo es posible que Jacobo Ostos no aprovechara la oportunidad que le brindaba 'Fiesta' para disculparse públicamente. "Hay que respetar a todo el mundo, pero no hay que agredir a nadie", reflexionaba.

Jacobo Ostos ha hecho hincapié en que no se arrepiente de lo sucedido. "Le dije: '¿Tú no sabes que a los muertos hay que tenerles respeto?'. Y le di una bofetada con la mano abierta. Se quedó en el sofá sentado. Se quedó trabajando y con la cara calentita. No es gratuito que se puedan decir cosas de gente difunta. Le he tenido que dar una bofetada porque se lo ha ganado", insistía. Al hijo del fallecido no le importa demasiado que Frigenti lo denunciara puesto que considera que él ya ha hecho justicia. "Lo único que hice fue darle una bofetada ejemplarizante para que supiera qué es el respeto. Le di una bofetada bien dada, se la merece desde hace tiempo", insistía.