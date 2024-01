María Ángeles Grajal: su determinación tras ser operada de urgencia

Han sido unas Navidades atípicas y complicadas para María Ángeles Grajal. La viuda de Jaime Ostos tuvo que pasar el día de Nochebuena por el quirófano para ser operada de urgencia debido a una insuficiencia circulatoria. La doctora es consciente de que su vida corrió peligro y ha tomado una importante determinación.

También te interesará María Ángeles Grajal, muy cabreada, responde sobre las cenizas de Jaime Ostos: "Es una tomadura de pelo"

María Ángeles Grajal, muy cabreada, responde sobre las cenizas de Jaime Ostos: "Es una tomadura de pelo" María Ángeles Grajal desvela cómo están siendo los primeros días en su nueva casa: "Estoy totalmente descolocada"

María Ángeles Grajal ha decidido dejar de fumar, tal y como ha reconocido su hijo, Jacobo Ostos, en el programa 'Fiesta'. Este también ha explicado que las fiestas han estado marcadas por este problema de salud y que continúa muy pendiente de su madre. La doctora está siguiendo los consejos médicos para recuperarse y estar al cien por cien cuanto antes. Se trata de una etapa difícil para la familia que coincide con el segundo aniversario del fallecimiento de Jaime Ostos. El torero murió el 8 de enero de 2022, a los 90 años, víctima de un infarto. Un fallecimiento totalmente inesperado que se produjo mientras se encontraba en Colombia disfrutando de unas vacaciones junto a su mujer. El matrimonio había viajado para pasar la Nochevieja acompañado de unos amigos. El mismo día que tenía previsto coger el vuelo de regreso a España murió.

Las declaraciones de María Ángeles Grajal sobre su operación de urgencia

La doctora tuvo que ser operada de urgencia en el Hospital de La Zarzuela, Madrid, por una insuficiencia circulatoria en la pierna derecha. "Fue horrible. Casi a vida o muerte", explicaba al diario 'Abc'. Tenía un dos por ciento de flujo. "Era gravísimo. Me operaron inmediatamente y después pasé tres días en UVI y otros tres en planta". María Ángeles Grajal se recupera en casa y cuenta con el apoyo de su actual pareja, el empresario José Gandía, quien era amigo íntimo de su difunto marido.

"He dejado de fumar y entre el mono de estar once días sin tabaco y tener que asumir que he tenido un factor de riesgo muy grave en mi vida y todas las consecuencias que derivan en mi profesión, pues ha sido asumir mucho en muy poco tiempo. Pero tengo que dar las gracias a mi hijo, a mi hermana y a Pepe Gandía. Con ellos estoy superándolo todo", aseguraba al citado diario. Además, ha tenido que cancelar un viaje a Marrakech previsto para los primeros días del año junto a su pareja.

La viuda de Jaime Ostos lleva un tiempo de destacados cambios en su vida. El pasado mes de septiembre se mudó a una nueva residencia. Vendió la casa en la que vivió junto a su difunto marido y se trasladó a una exclusiva urbanización situada en el Soto de La Moraleja, Alcobendas.