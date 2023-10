María Ángeles Grajal arrasa en Zara Home y compra cojines de 20 euros

María Ángeles Grajal está viviendo una etapa de muchos cambios. Hace unos días, vendía la casa en la que había vivido con Jaime Ostos por 650.000 euros, lo que le llevó, junto a su hijo, Jacobo Ostos, a iniciar la mudanza. Pero esta venta ha hecho que tenga que buscar una casa en la que vivir sola, sin la compañía de su marido. Tal y como pudo confirmar SEMANA, en exclusiva, madre e hijo se marchan a vivir al Soto de La Moraleja situado en Alcobendas (Madrid). María Ángeles y Jacobo ya no vivirán juntos, ya que han comprado una casa y han alquilado un bajo con jardín en el que vivirá la viuda de Jaime Ostos.

El hecho de que tenga que iniciar una nueva etapa en una nueva casa ha llevado a María Ángeles Grajal ha encontrar un hueco en su agenda para hacer algunas compras. Una de sus tiendas favoritas es Zara Home. Hasta allí se ha desplazado para arrasar con todo lo que ha visto que podía encajar con la decoración de su nuevo hogar. Tras pasar un buen rato en el interior del local y hacer varias consultas a una dependienta, María Ángeles ha salido de la tienda con varias bolsas, todas cargadas de nuevos productos para su nuevo hogar.

María Ángeles Grajal, de compras en una tienda de decoración

Lo que hemos podido ver es que ha comprado dos fundas de cojines con el relleno incluido. Se trata de dos fundas de almohada del modelo Toile de Jouy confeccionada en algodón percal de 200 hilos. Además, tiene cierre con solapa interior en uno de los laterales. Venden el set de dos con una medida de 50x75 cm y tiene un precio de 19,99 euros.

Pero no es lo único que podría haber comprado María Ángeles Grajal. Y es que todo hace indicar que podría haber comprado todo el conjunto de este modelo. Estos cojines los habría querido completar con la funda nórdica del mismo modelo, que tiene un precio de 65,99 euros y una sábana encimero de 45,99e euros. Con todo el conjunto, María Ángeles podría vestir la nueva cama de su nuevo hogar, al que todavía se está haciendo.

Se está adaptando poco a poco al nuevo hogar

Mientras paseaba por las calles de Madrid hace apenas unos días, fue preguntada por cómo están siendo los primeros días en su nuevo hogar. Y ella no ha podido evitar mostrarse de lo más sincera. Porque la realidad es que no está siendo fácil. "Vendí la casa en julio a un empresario español. Me da mucha pena haber vendido la casa, no me he deshecho de las cosas, solo he vendido la casa. Estoy descolocada todavía en la casa", declaraba con un rostro serio.

