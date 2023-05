María Adánez: “Mi hijo es lo mejor que he hecho en mi vida”

María Adánez, la recordada ‘pija’ de ‘Aquí no hay quien viva’, no da abasto con su apretada agenda. A punto de estrenar en el Teatro Bellas Artes su nueva obra de teatro ‘Ay Carmela’, y a punto de grabar una nueva película, la actriz sabe lo importante que es cuidar la alimentación y el físico para poder entregar todo de sí y, por este motivo, ha vuelto a confiar en Pronokal. SEMANA ha charlado con María sobre su maternidad, sus hábitos alimenticios y sobre los posibles rumores de un especial de la serie que la lanzó a la fama.

Aunque llevas tiempo utilizando este método, uno de los motivos que te hizo volver a recurrir a él fue tu embarazo, ¿verdad?

Sí y luego también he recurrido puntualmente a este método en distintos momentos, porque como he comentado varias veces, me funciona muy bien en el sentido del orden. Cuando uno está viajando, está haciendo teatro o está en un rodaje, los horarios de las comidas son muy regulares. Para mí, Pronokal, es mi guía y los productos son buenísimos.

¿Y a ti qué es lo que más te cuesta?

Los desayunos, por ejemplo. Yo sin desayunar no podría salir a la calle. Hay gente que puede salir a la calle sin desayunar. Yo, por ejemplo, no puedo.

¿Cuáles son esos malos hábitos?

Pues mira, algo que me quité con el embarazo, y estoy muy feliz, es el tema del alcohol. Por el embarazo he estado prácticamente tres años sin beber nada y es una maravilla. De vez en cuando en una boda me he tomado una cervecita y no sé qué, pero eso es una de las cosas que ha desaparecido de mi dieta.

¿Cogiste mucho peso durante el embarazo?

Pues no lo recuerdo. Pero hombre, al final coges peso, pero lo normal, nada exagerado. De todas han pasado dos años.

¿Disfrutas mucho de tu faceta como madre?

Claro. Es lo mejor que he hecho en mi vida.

Es muy chiquitito, pero ¿te gustaría que siguiera tus pasos?

Es muy chiquitito todavía. Yo quiero que él sea lo que quiera. Ya veremos. Si quiere ser actor, le intentaré persuadir para que lo piense muy bien. Es una profesión muy bonita, pero hay profesiones también estupendas.

¿Ampliarías la familia?

Pues ahora mismo no está dentro de mis planes, pero no os voy a hablar más de mi vida (se ríe).

Profesionalmente te podemos ver en el teatro con ‘Ay, Carmela’.

Estamos en el Bellas Artes. Empezamos hoy, nos quedan cuatro semanitas y muy bien. Hemos tenido mucho éxito durante la gira. La función es una delicia. Gusta un montón. Hemos cosechado muy buenas críticas y muy contentos. Ahora Pepón Nieto (su compañero en la obra) deja el espectáculo y luego yo haré una segunda tanda.

Gracias a las plataformas, tu personaje de ‘Aquí no hay quien viva’, sigue más presente que nunca. ¿Habrá algún especial?

Nosotros no sabemos nada de esto, porque, además, los creadores están con otros éxitos muy grandes. Nosotros por ahora que sepamos no.

¿Y a ti te gustaría que te lo propusieran? ¿Aceptarías volver a ser la pija de antaño?

No podría ser. Falta mucha gente por el camino.

¿Y tenéis un grupo de WhatsApp como en ‘Los Serrano’ o ‘Médico de Familia’?

No. Han pasado 20 años y en esa época no existía el WhatsApp.

¿Te has enfrentado a la tiranía del físico en tu profesión?

Hombre, yo creo que uno tiene que estar contento con su físico y sea la profesión que sea. Yo he intentado ser sobre todo persona y estar feliz con lo que soy.

¿Planes de verano?

Ahora empiezo el rodaje de una película de Nacho García Velilla y más gira. Ahora también voy al Festival de Almagro a hacer una ficción sonora con Pedro Casablanca. O sea que el verano trabajo y más trabajo.