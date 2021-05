María Adánez sorprendió el pasado mes de octubre cuando desveló a sus seguidores que estaba embarazada de su primer hijo a los 44 años. La actriz se había lanzado a la aventura de la maternidad y lo hacía junto a Ignacio Hernández, un reconocido neurólogo con el que mantiene una sólida relación desde hace más de 4 años. Ambos se acaban de convertir en padres y es que, según ha confesado la intérprete, el bebé ha llegado antes de lo previsto. Nació el pasado 18 de mayo Claudio, eso sí, lo ha anunciado ahora para disfrutar de la primera semana sin apenas dar explicaciones del momento tan especial que están viviendo ella y su pareja. «Ya está aquí Claudio. Séptimo y Mari Gaila ya tienen a su hermano en casa. Mi bebé nació el 18 de Mayo por cesárea a las 16:43. Días antes de lo previsto. El pequeño Tauro. ¡¡Bienvenido mi amor!!«, ha escrito María Adánez.

De este modo, hace un guiño a sus mascotas, los ‘hermanos’ y compañeros de juego que a partir de ahora dice que tendrá su hijo Claudio. Estos dos gatos que hasta ahora eran los reyes de la casa, están expectantes ante la llegada del bebé y así se puede apreciar en la fotografía que María ha compartido. Una publicación que, aunque ha sido publicada hace pocas horas, ya ha alcanzado miles de likes y recibido comentarios tanto por parte de anónimos como de famosos. Entre ellos, Nagore Robles, Aura Garrido o Dafne Fernández, quienes tienen sus mejores deseos para ella y su familia.

A través de su perfil de Instagram anunció hace algunos meses la excelente noticia. «Este es el latido del corazón de mi bebé. Estoy embarazada de ocho semanas. No sabéis la alegría que me da compartirlo con tod@s vosotros@s. ¡Feliz fin de semana!», escribió. Pletórica ante el momento que está viviendo, ella y el padre de su hijo tratan de aprovechar al máximo la etapa que tienen por delante. Justo hace una semana, antes de ver la carita a su bebé hizo pública una carta dirigida a él, ya que tenía los nervios a flor de piel y para ella era una manera de desahogarse.

«Querido Claudio: El gran momento se acerca, ¡qué buen embarazo hemos tenido, hijo! Muchas gracias. Nada de vómitos, nada de mareos, energía a tope y felicidad y buen rollo en su máxima expresión. Te he hecho todo y no te falta de nada, sólo queda el horneado final. Voy a echar de menos llevarte en mi pancita, pero por otro lado nos morimos de ganas de verte, de que conozcas tu casa y de presentarte a tus hermanos peludos, Séptimo y MariGaila. Después del cursillo acelerado que hemos hecho tu padre y yo, de poner pañales, preparar baños e investigar sobre las cremas que necesitas, nos hemos dado cuenta de que no tenemos ni idea de nada pero amor y cariño para darte, tenemos a raudales. Espero que te guste la familia que no has elegido, Claudio. Dicen que son los padres los que eligen a los hijos…Te quiere tu madre», escribió. Una emocionante misiva que ahora se queda muy corta para expresar lo que siente por su pequeño.