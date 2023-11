Vídeo: Europa Press

Ana María Aldón y José Ortega Cano firmaron el divorcio en enero de este mismo año, pero las desavenencias entre los distintos miembros de la familia siguen patentes. El torero ha vuelto a reunir a los suyos casi al completo. No han faltado sus hijos mayores, Gloria Camila y José Fernando, y también han acudido a esta cita Rosa Benito y Chayo Mohedano. Tras una tranquila cena en familia celebrada en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, Mari Carmen Ortega, hermana del diestro, atendía a la prensa y se pronunciaba, sin filtros, sobre Ana María Aldón.

"Que deje tranquilito a mi hermano un poquito. Es mi hermano y le ha hecho mucho daño. Mucho daño", espetaba con semblante serio mientras caminaba acompañada de su marido, Aniceto. Asimismo recalcaba que de "esa persona" no quería saber nada. Respecto a la próxima boda de la diseñadora con su novio Eladio evitaba entrar en este asunto. "Que haga cada uno lo que quiera con su vida, pero que dejen tranquilos a los demás. Que dejen tranquilito a mi hermano. Ya es hora".

Mari Carmen Ortega explica cómo se encuentra actualmente su hermano, José Ortega Cano

"El maestro está divino. ¡Como nunca! Está guapo, fuerte, contento y feliz. Estamos felices", indicaba Mari Carmen Ortega sobre cómo ve a su hermano. Acto seguido indicaba que el torero lo ha pasado muy mal durante un tiempo. Cabe recordar que el año pasado estuvo marcado por una fuerte crisis sentimental con Ana María Aldón que finalmente terminó en divorcio. Un tiempo de gran exposición mediática y de importantes desavenencias entre la familia.

Finalmente los caminos entre Ana María Aldón y José Ortega Cano tomaron rumbos separados. Ella se mudó a una casa unifamiliar situada en la localidad de El Casar, Guadalajara, y afronta nuevos retos profesionales. El último es una tienda online de moda. Además, se ha comprometido con su novio Eladio cuatro meses después de que iniciara su relación. Él le pidió matrimonio en directo durante el programa 'Fiesta'. "Quiero darte las gracias porque me haces sentir muy dichosa. Es un universo lo que siento. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero", respondió la colaboradora.

La de Sanlúcar de Barrameda nunca ha ocultado las diferencias que ha tenido con los distintos miembros de la familia de su exmarido. Hace tan solo una semana reconoció que su participación en 'Supervivientes' en 2020 tuvo como objetivo cambiar ciertos aspectos de su vida. "Todavía me quedaba amor propio. Es algo que no voy a contar nunca. Fue una necesidad después de una humillación. Como no me conocía nadie yo decidí que era el momento de ir cambiando algo de mi vida. Había cosas que tenían que cambiar sí o sí. Eso me llevó a tomar la decisión de irme y dejar aquí a mi familia".