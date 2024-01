María Ángeles Grajal se recupera tras ser operada de urgencia

Dos años después de la muerte de su marido, Jaime Ostos, María Ángeles Grajal ha vivido unas Navidades muy complicadas. La doctora fue operada de urgencia el pasado 24 de diciembre en el Hospital de La Zarzuela, Madrid. Todo a consecuencia de una insuficiencia circulatoria en la pierna derecha. Ahora se recupera en casa tras haber estado muy delicada de salud.

"Fue horrible. Casi a vida o muerte", confesaba Mari Ángeles Grajal al diario 'Abc'. Dos días antes de la Nochebuena sintió poca sensibilidad en la pierna por lo que acudió al hospital de urgencia donde le dijeron que tenía un dos por ciento de flujo. "Era gravísimo. Me operaron inmediatamente y después pasé tres días en UVI y otros tres en planta", indicaba. Su hijo, Jocobo Ostos, ha estado muy pendiente de ella en todo momento, también su actual pareja, el empresario José Gandía quien era amigo íntimo de su difunto marido.

María Ángeles Grajal explica cómo ha sobrellevado este susto de salud

La doctora ha reconocido que este contratiempo de salud ha trastocado todos sus planes. Tenía previsto pasar unos días en Marrakech junto a unos amigos durante los primeros días del año. Asimismo ha explicado que ha sido un tremendo susto para ella. "Por mi profesión me dedico a curar enfermos y siempre creí que a mí no me iba a pasar nada. Cuando te toca te aseguro que te quieres morir y tienes que seguir adelante y contar con la gente que te quiere y tienes al lado".

Ahora María Ángeles Grajal se recupera en casa. El 2023 estuvo repleto de cambios para ella, el año en el que vendió la casa en la que vivió con Jaime Ostos durante casi cuatro décadas. Una residencia por la que pidió en un principio 841.500 euros, pero finalmente vendió por 650.000 euros. En septiembre del año pasado se trasladó a su nuevo hogar ubicado en una exclusiva urbanización situada al norte de Madrid, el Soto de La Moraleja, Alcobendas.

Esta última etapa de su vida ha estado marcada por la muerte de su marido Jaime Ostos el 8 de enero de 2022. El torero falleció a los 90 años víctima de un infarto mientras se encontraba en Colombia de vacaciones. Había viajado a Bogotá para recibir el año con su mujer y algunos amigos. El mismo día de su muerte tenía previsto coger el vuelo de regreso a España. La muerte se produjo de forma inesperada cuando estaba recuperándose de distintas afecciones. Su hijo Jacobo Ostos se lamentaba entonces de no haber viajado con sus padres: "Estuve a punto de irme a Colombia con ellos, pero por cuestiones de trabajo decidí que no. Me voy a arrepentir toda mi vida".