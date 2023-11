La reacción de Margarita Vargas cuando le preguntan por Genoveva Casanova

Vídeo: Europa Press

Margarita Vargas no ha faltado a su cita con el tradicional Rastrillo de Nueva Futuro que este año ha estrenado ubicación en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid. La mujer de Luis Alfonso de Borbón ha atendido amablemente a la prensa que se ha interesado por cómo se encuentra su amiga Genoveva Casanova. La venezolana no ha podido evitar esbozar una sonrisa al ser cuestionada por el tema. "La verdad que no tengo ni idea", ha indicado evitando entrar en polémicas.

Según las últimas informaciones que han visto la luz la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo estaría pasando por un momento complicado tras la publicación de sus fotos junto Federico de Dinamarca. Algo en lo que Margarita Vargas no ha querido entrar. "Os prometo que no tengo ni idea y no puedo hablar de eso".

Genoveva Casanova, en el foco de la noticia tras sus fotos con Federico de Dinamarca

La mexicana puso tierra de por medio para capear la tormenta mediática provocada por sus fotos con el futuro Rey de Dinamarca por el centro de Madrid. La mexicana primero viajó a San Sebastián donde se instaló en el palacio Arbaizenea, propiedad que el padre de sus hijos heredó de la Duquesa de Alba. Los últimos días se ha barajado la posibilidad de que haya recalado en Londres donde residen sus hijos, Luis y Amina.

Genoveva Casanova permanece desaparecida consciente de que es la mujer más buscada. Sus primeras palabras, que ofreció a 'Vanitatis', son significativas y van en sintonía a las que ha manifestado su amiga Margarita Vargas: "Perdóname, pero de verdad que no puedo hablar. Estoy destrozada".