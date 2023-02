Maradona quiso ligar con Ana Obregón: “Se quedó prendado”

¡Bombazo para el mundo de la crónica social! Una de las leyendas del fútbol, Diego Armando Maradona, y una de las mujeres más emblemáticas de nuestro país, Ana Obregón, se habrían conocido e incluso pudo llegar a haber algo entre ellos. Así lo asegura 'Sálvame', que ha destapado este supuesto affaire que tuvo lugar hace ya casi cuatro décadas. Una historia que habrían ratificado el amigo del futbolista, Omar Suárez, además del periodista Pipi Estrada, que también era conocedor de los hechos que ocurrieron hace ya muchos años atrás, en los años ochenta. Según el programa y las personas mencionadas anteriormente, esto habría ocurrido en Barcelona y se habría ocultado hasta ahora.

Maradona nunca ha ocultado su interés por Ana Obregón. De hecho, en una entrevista concedida en el año 1984, Diego Armando Maradona confiesa su admiración por la entonces actriz y presentadora. Omar Suárez, amigo íntimo del futbolista y también argentino, confirma que "algo de eso se había hablado, sí" cuando se le pregunta por la relación entre Maradona y Ana Obregón. "Yo recuerdo una vez que había salido una publicidad de ella y estábamos hablando y me dijo 'no sabes lo linda que es esa mujer' dice 'y lo bien que besaba'", revela Omar Suárez confirmando así el romance entre la estrella del fútbol ya fallecida y nuestra Ana Obregón.

Pipi Estrada también era conocedor de este supuesto affaire

Por otro lado, alguien que también sabía de esta historia era Pipi Estrada, quien asegura que ella no era la única mujer española que despertaba sus deseos. El periodista deportivo sabía la lista de las tres mujeres en las que se encontraba la propia Ana Obregón. A pesar de que se desconoce si con las otras dos españoles llegó a tener algo, según Pipi Estrada con la actriz y presentadora sí que llegó a quedar. "Fue en Barcelona y se encuentran". Según él, ella alaba su coche y entonces él se lo deja teniendo además un percance: "Ella va a dar una vuelta y se pega una hostia que se lo j...", revela. Sin embargo, este accidente terminó en una breve y bonita historia de amor: "Se probaron. Los dos se probaron. Culminó el deseo y culminó su fantasía", confiesa Pipi Estrada.

Según tanto su íntimo amigo como el colaborador de televisión, ambos siguieron viéndose durante un tiempo en unas citas "secretas", que poco tenían de ello. Pues también se habrían visto varias veces después e incluso en un local de moda de la Ciudad Condal en el que apareció el mánager de Maradona con el famoso jugador y, al cabo de unos minutos, también hizo acto de presencia Ana Obregón. Una información que recibió hace muchos años 'Aquí hay tomate' y que ahora cobra más protagonismo que nunca. "Al cabo de media hora, salió el mánager de Maradona y dándole una buena gratificación y pidiéndole discreción le pidió al aparcacoches que se volviera ciego por un segundo. ¿Quiénes se metieron en el taxi de Maradona y se fueron a dar una vuelta romántica por ahí? Maradona y Anita Obregón", aseguran desde 'Sálvame' según un testigo que pudo ver lo que ocurría allá por los años ochenta.

Ana Obregón no ha confirmado ni desmentido esta noticia

De momento, Ana Obregón no se ha pronunciado al respecto. La actriz y presentadora no ha revelado qué hay de verdad y qué no sobre este supuesto romance que podría agitar el mundo del corazón y, que en su momento, si se llega a desvelar, hubiera supuesto un auténtico bombazo para la crónica social.