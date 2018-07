R3 y RM

Hay pocas cosas tan naturales como que una madre amamante a su hijo y, sin embargo, el hecho de ver a una mujer dando el pecho sigue siendo noticia. El pasado domingo la modelo Mara Martin decidió desfilar en la pasarela de baño organizada por Sports Illustrated mientras alimentaba a su hija de cinco meses, un gesto tan natural como la vida que ha causado un gran revuelo.

“No puedo creer que esté saliendo en los titulares con mi hija por algo que hago todos los días. Resulta como mínimo irreal. Estoy muy agradecida de poder compartir este mensaje y, con un poco de suerte, de normalizar la lactancia materna y de mostrar a las mujeres que se puede hacer TODO”, ha escrito la top de tallas grandes en su cuenta de Instagram.

Enfundada en un bikini dorado, la maniquí pisó la pasarela con la pequeña Aria en brazos, que lejos de disfrutar de su primera experiencia en el mundo de la moda, estaba de lo más concentrada en su comida. De hecho, no fue algo que Martin buscara de antemano pues como contó en NBC la niña “comenzaba a tener un poco de hambre, el desfile se había retrasado y era para ella la hora de comer. Francamente no me lo pensé dos veces”. Eso sí, antes de salir a escena protegió los oídos de su hija con unos auriculares verdes y le tapó el pañal con un cubrepañal de color verde. El ofrecimiento fue idea de la editora de Sports Illustrated, MJ Day, que al ver a su modelo con el bebé en brazos le ofreció desfilar con ella, sin saber que iba a suponer toda una revolución. “Vi al bebé de Mara durmiendo tranquilamente y tomando el pecho, así que le pregunté que si quería desfilar y continuar amamantándola”.

Lejos de aplaudir la naturalidad de esta mujer, una minoría aprovechó el anonimato de las redes sociales para calificar el acto de “repugnante” dejando claro que todavía queda mucho camino por recorrer. Por suerte, cada vez son más las famosas que aprovechan su visibilidad para hacer que la lactancia materna esté cada vez más aceptada en público. Estas son algunas de ellas:

La modelo Mara Martin ha desfilado mientras daba el pecho a su hija

Un gesto muy natural que visibiliza la lactancia materna

Hay muchas famosas que también han mostrado esta faceta de la maternidad, como Alyssa Milano

Candice Swanepoel

Gisele Bündchen

Lorena Van Heerde

Miranda Kerr

Natalia Vodianova Patricia Montero Pink

Tania Llasera