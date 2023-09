Mar Flores y Esther Doña no continuarán como colaboradoras fijas en la nueva temporada de 'Y ahora Sonsoles'

Mientras Ana Rosa presenta su nuevo ‘infoshow’ en el que estarán rostros tan populares como Javier Sardá, Alaska, Mario Vaquerizo, Vicky Martín Berrocal, Judith Mascó o Marina Rivers, Sonsoles Ónega arrancaba la segunda temporada de su magacín de Antena 3. ‘Y ahora Sonsoles’ tampoco se va a quedar atrás en cuanto a novedades, y es que esta nueva etapa del formato de Atresmedia arranca con sonadas ausencias. Su primer año de vida ha servido para encajar todas las piezas y rearmarse con el mejor equipo posible para hacer frente a la llegada de Quintana a las tardes de la cadena rival. SEMANA ha podido saber qué nombres conformarán el equipo en esta segunda temporada que arranca hoy.

En esa marabunta de cambios han sido algunos los colaboradores que se han despedido del formato de Ónega. ¿La primera? Fabiola Martínez. La exmujer de Bertín Osborne se encargaba de confirmar que el programa no contará con ella en su grupo de tertulianos. No obstante, ha trascendido que tras su salida del espacio, la modelo tiene “nuevos proyectos alejados del universo televisivo”. No será la única. Bricio Segovia, el que fuese copresentador de la propia Sonsoles, es otro de los que ha tenido que decir adiós al espacio. Él mismo lo confirmaba: “Ha sido en verdadero placer acompañarles toda la temporada. Ha sido un honor que me permitan colarme en sus casas y, por supuesto, a todo este equipo y a este público que nos acompaña todas las tardes”.

Fueron colaboradoras estrella

Pero si hay dos bajas que sorprenden y que ha podido saber la revista SEMANA, son las de Esther Doña y Mar Flores. Las colaboradoras, que llegaron como los fichajes estrella de la temporada pasada y como unos reclamos en el estreno, no formarán parte del equipo fijo de colaboradores a partir de esta temporada. El programa, eso sí, contará con la incorporación de Cruz Morcillo, Beatriz Cortazar, Paloma García Pelayo o la periodista de sucesos Beatriz Osa.

El equipo de colaboradores

Así las cosas, entre los colaboradores que cada tarde acompañarán a Sonsoles están Rebeca Haro, los cómicos Miguel Lago y Txabi Franquesa, Valeria Vegas, Carlos Quílez, la corresponsal de Casa Real, María Manjavacas, Isabel González, Nacho Gay, Lorena Vázquez, Beatriz Miranda y Dani Carande. Además, seguirá contando con las secciones de Boticaria García o Nutriman. ‘Y ahora, Sonsoles’ es uno de los formatos de entretenimiento más reconocidos de Atresmedia. Junto a él, encontramos otros espacios de gran éxito como ‘La Ruleta de la Suerte’, ‘Pasapalabra’ o ‘El Hormiguero 3.0’, líderes a diario, siendo además los programas más vistos de toda la televisión en la última temporada.