Mar Flores pierde la demanda contra 'Sálvame' y medio Telecinco

Nuevo disgusto para Mar Flores, que sufre un varapalo judicial. Fue en abril del pasado año cuando salió a la luz que la modelo interpuso una demanda contra las presentadoras Emma García y Carlota corredera, los directores David Valldeperas y Raul Prieto y el reportero Jordi Martín, por presunta revelación de secretos y amenazas. Sin embargo, ahora la Fiscalía ha decidido poner fin de manera provisional a este proceso judicial por no existir indicios de delito. Mar Flores exigía 120.000 euros en concepto de indemnización y petición de cárcel contra los querellados, alegando que había perdido varios contratos publicitarios después de que unos audios y mensajes escritos por ella y enviados al paparazzi Jordi Martín vieran la luz en 'Sálvame' y 'Fiesta'.

El pasado mes de mayo, tanto Mar Flores como los querellados acudieron a declarar ante el juez en los juzgados de Plaza Castilla. La maniquí se mostró muy orgullosa de haber podido sentar en el banquillo a diferentes directores y presentadores de algunos de los programas más punteros de Mediaset, después de que ellos difundieran los mensajes de whatsapps que ella intercambió de manera deliberada con el mencionado reportero. Varios meses después de su encuentro en los juzgados, se ha sobreseído la causa. A pesar de que un primer momento los querellados tuvieron que acudir a declarar ante una vista previa, no tendrán que acudir al juicio al no apreciar ni el fiscal ni el juez, indicios de delito.

Mar Flores encomendó a Jordi Martín que realizara un reportaje gráfico a Elías Sacal revelando su itinerario y datos

Los presuntos hechos ocurrieron a finales de 2021, cuando algunos programas de Mediaset como 'Sálvame' o 'Fiesta' difundieron los mensajes de texto y audio que Mar Flores intercambió con un reportero que era de su confianza. En dichos mensajes, la modelo encargaba un seguimiento al empresario Elías Sacal, quien se estaría viendo con otra mujer justo en el momento en el que se había dado un tiempo con Mar Flores.

La modelo le pedía al reportero un seguimiento para corroborar sus sospechas e incluso facilitó el itinerario del empresario para los días posteriores al envío. Ella quería que se realizara un reportaje gráfico, en el que además el empresario no saliera en buen estado físico o incluso le animaba a usar Photoshop si en las imágenes presumía de un buen estado físico. Además se mostraba interesada en la posible venta del reportaje para participar económicamente de los beneficios a un porcentaje a convenir.

La difusión de estos mensajes fue objeto de tertulia en diferentes programas de Mediaset y supuso un escándalo por el perfil desconocido de la modelo. Mar Flores se mostró muy dolida e incluso emitió un comunicado: "Mi abogado me recomiendo no hablar puesto que está más que demostrado que todo lo que diga se puede manipular y lo que no diga, invitar, pero si se involucra a otras personas, no me puedo quedar callada. Primero. Las declaraciones que está haciendo el paparazzi Jordi Martín González son exclusivamente para lucrarse, sin importar el daño que hace a otras personas, cosa que lleva haciendo durante años a otras personas conocidas y que puede comprobarse googleando su nombre. Segundo. Ya estoy curtida en esto y me defenderé en los tribunales, pero poner en mi boca declaraciones sobre otras personas son muy dañinas moralmente y totalmente falsas", decía el mismo.

El juez que ha llevado la causa ha sobreseído la demanda interpuesta por Mar Flores

La modelo emprendió acciones legales con el fin de restaurar su Honor y credibilidad y de paso, pretendía ser resarcida económicamente de los supuestos daños colaterales de tsunami mediático que supuso la difusión de los mensajes. En un primer momento, incluso aseguró que desconocía si los mensajes habían salido de su dispositivo móvil e incluso que podrían haber sido manipulados. Sin embargo, el juez que ha llevado la causa asegura que no existe ni manipulación ni tergiversación en los mensajes emitidos. No existe posible revelación de secretos puesto que Mar Flores, voluntariamente, envía los mensajes al reportero Jordi Martín.