La conversación de Mar Flores con SEMANA, al descubierto: mostramos las pruebas

Mar Flores (54 años) está destrozada , dolida y muy apenada por su hijo. No entiende el último movimiento de este narrando en televisión una infancia difícil de la que culpa a sus padres, pero sobre todo no puede justificarlo. Ya no. Y no lo decimos nosotros, la revista SEMANA, lo dice ella misma en una conversación extensa en la que explica con detalle por qué Carlo Costanzia yerra en su última intervención televisiva. Tras asegurar el propio Carlo que, según le ha dicho su madre, Mar Flores, ella no había dado esas declaraciones a SEMANA, nos vemos en la obligación de mostrar parte de la conversación que hemos mantenido con Mar.

Es ella, insistimos, y no nuestra cabecera la que reconoce que su hijo “se vuelve a equivocar” . “Yo le amo más que mi vida, pero quizás no entiende que no se puede permitir muchos más fallos. A los 10 se fue a vivir con su padre y se equivocó... A los 30 le libré de pasar 9 años en la cárcel pagando yo íntegramente ciento y muchos mil euros vendiendo propiedades y no entiende que se equivocó. Y ahora se vuelve a equivocar”, dice la modelo.

Aunque ahora trate de desmentirlo, lo cierto es que estas declaraciones y algunas otras se las ofreció ella a nuestro colaborador Aurelio Manzano el pasado fin de semana. Lo hizo con la desazón de saber el revuelo que había generado la entrevista de Carlo y consciente de que, de la mano de su hijo, volvía a situarse en el punto de mira. Quería explicarse, poner los puntos sobre las íes y aclarar algunas cosas que son clave para entender que la historia de Carlo no es exactamente como él la contó. Su madre luchó por él, lo sigue haciendo y, por todo ello, se niega a aceptar que su papel de madre pueda verse cuestionado.

Y quizá por eso habló. Movida por esa desazón y por la impotencia de saberse juzgada. No podemos saber con exactitud qué le movió a hacerlo, pero lo cierto es que lo hizo y a nuestro colaborador Aurelio le narró bastantes episodios que prueban sus hazañas como madre. “Carlo es bueno, pero está mal influenciado”, insistía. No entendemos porqué su hijo ha querido negar dichas declaraciones.

Porque esa es al final la intención de Mar, aclarar bien todo lo que se está diciendo estos días, y para ello hizo lo que vio conveniente: trasladarle a un periodista su parecer. Por eso ahora no puede volver sobre sus pasos y tirar por tierra una información que no solo existe, sino que ha quedado documentada. No entendemos porqué ahora niega haber hablado con Manzano cuando, como decimos, la conversación quedó documentada, tal y como muestran las imágenes que ofrecemos junto a estas líneas. La conversación existió, Mar sabía con quién hablaba y la repercusión que seguramente iban a tener sus palabras.

Los mensajes de Mar Flores con la revista SEMANA

Les mostramos los mensajes que se han intercambiado Mar Flores y Aurelio Manzano antes de que ella fuera portada de esta revista. Precisamente por respeto a nuestros lectores vamos a mostrarle parte de la conversación que sí existió, unas declaraciones que podrás encontrar en su totalidad en el kiosco. Mar Flores sí nos ha dicho rotunda que Carlo no está tomando el camino correcto. La modelo está dolida, tal y como puedes leer en el interior del último número de SEMANA. Una charla donde se refiere en varias ocasiones al padre de Carlo Costanzia y donde, además, relata cuál fue el momento en el que todo cambió para su hijo. "Volvió de Italia en 2007, sin escolarizar esos años, con problemas de dependencia y tatuado hasta la médula", dice Mar Flores a este medio.

Una conversación vía WhatsApp en la que se puede ver cómo Mar Flores está activa. En línea o mientras escribe, Mar relata parte de su vida y habla sin tapujos sobre su ex, hecho que se demuestra en las fotografías que SEMANA saca ahora a la luz.