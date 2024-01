Mar Flores sobre Carlo Costanzia: "El padre lo dejó solo viviendo con los abuelos"

Carlo Costanzia se sienta en el plató de '¡De viernes!' para hablar de nuevo de su terrible infancia. Una etapa muy complicada en la que se convirtió en adicto a las drogas y cuya decisión él recuerda como un acto de rebeldía. Se refugió en estas para tratar de evadirse, pero ¿cómo fue aquella época a ojos de su madre? Mar Flores se ha confesado con SEMANA, declaraciones en las que de forma directa señala a su ex, el italiano Carlo Costanzia. "El padre lo dejó solo viviendo con los abuelos mientras cobraba la pensión alimenticia que me pidió. Él nunca pagó la pensión alimenticia durante 12 años. Su padre le dejó viviendo con los abuelos, mientras él vivía en otra ciudad y cobraba la pensión alimenticia que yo le pagaba (...) Mi hijo sin control hizo lo que quiso", dice la modelo a esta revista.

Mar Flores se confiesa con SEMANA sobre Carlo Costanzia

Aunque todas sus palabras podrás descubrirlas en el interior de nuestro último número, esto deja ver su desazón. Mar Flores está destrozada porque siente un amor indescriptible por su hijo, pero eso no quita que haya algo que retumbe en su cabeza. "Mi hijo se está equivocando", dice cuando se le pregunta por la última entrevista que Carlo ha concedido en televisión. Fue hace una semana cuando el hijo mayor de Mar Flores y Carlo Costanzia decidió dar un paso al frente y relatar, por primera vez, los episodios más oscuros de su vida. Esos que incluso hicieron llorar a Laura Matamoros en 'Vamos a ver'. El joven actor lo explicó de viva voz, siendo consciente del dolor que esto iba a provocar en su familia. "Me rebelo en el colegio donde estaba. Empiezo los primeros contactos con el tabaco, alcohol, el hachís y ciertas sustancias. Me mandan a Suiza a un internado de habla francesa donde no entiendo nada, allí en los montes. En aquel sitio aislado se produce mi hecatombe. Lo siento como un abandono. Empiezo a consumir con diez años y el consumo diario llega con doce o trece años", espetó.

Mar Flores ha escuchado a su hijo contar ante millones de personas cómo de intensa y de dura ha sido su vida. De forma inevitable la maniquí ha vuelto de nuevo a estar en el centro de todas las miradas, un foco por el que la revista SEMANA ha querido saber cómo está. En sus palabras no solo se denota tristeza, sino también decepción. De hecho, es ella quien de motu proprio echa la vista atrás para recordar todos los problemas que tuvo con él. Y en todas sus declaraciones alude a una tercera persona. Nos referimos a Carlo Costanzia di Costigliole, su expareja, con quien se casó en el año 1992 y de cuya relación nació su hijo mayor, Carlo. Dos años después se separaron y se desató una guerra sin cuartel que muchos recuerdan. Acabaron en los tribunales y ahora una vez más son protagonistas en los medios de comunicación.

La aparición de Carlo en un plató no solo ha provocado que Mar Flores se sincere con la revista SEMANA. El último en sumarse a esta polémica que tanto está dando que hablar era el padre de Carlo, quien desmentía haber mandado audios a Makoke sobre su ex. Recordemos que se le atribuyeron unos mensajes donde dejaba caer que si él hablara Mar Flores debía abandonar España.