Manzanares, íntimo de Enrique Ponce, habla sobre la posible boda de Paloma Cuevas y Luis Miguel

José María Manzanares y Paloma Cuevas han compartido momentos a lo largo de los últimos años en infinidad de ocasiones. Unidos en su día por Enrique Ponce y su profesión como torero, han sido las conversaciones compartidas, pero ¿habrán charlado últimamente sobre su nueva vida?, ¿y sobre una posible boda con Luis Miguel? El diestro ha sido preguntado en su última cita, unas declaraciones cargadas de cariño hacia la diseñadora. ¡No te lo puedes perder!

¿Qué se sabe del posible enlace de Paloma Cuevas y Luis Miguel?

Recordemos las palabras de Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano Checo Pérez, quien conoce muy bien al artista. "Yo lo único que les digo es que se preparen para ver ese anillo de compromiso. Es un anillo muy grande, hay una empresa muy grande en el mundo que sabe cuántos quilates tiene", dijo frente a las cámaras. Dimensiones de una imponente joya que no le extrañaba en absoluto, al igual que tampoco la posibilidad de que "tire la casa por la ventana" si algún día se dan el 'sí, quiero'. "Es Miki, hay que recordarlo", espetó. Con un impresionante patrimonio y una cuenta corriente comparable a la de muy pocos, Luis Miguel podría permitirse sorprender a Paloma Cuevas con anillos a los que casi nadie tiene acceso.

Pero no solo agasaja a Paloma con joyas, también con viajes y con un plan de vida completamente distinto al que llevaba durante su matrimonio con Ponce. La hija de Victoriano Cuevas era vista recientemente con Michelle Salas y Luis Miguel en Las Vegas, en concreto, en un lujoso restaurante en el que disfrutaron de música en vivo. También de la compañía de uno de los hermanos del artista, con quien Paloma parece llevarse a las mil maravillas. Alejandro y el resto de integrantes de la velada mantuvieron una charla muy intensa, una que a todos les tenía embelesados en el Delilah, uno de los mejores locales de la ciudad.

Paloma Cuevas, una pieza imprescindible en la transformación de Luis Miguel

Ambos forman un tándem perfecto, sobre todo, si se tiene en cuenta lo fundamental que ha sido Paloma en la gran metamorfosis de Luis Miguel. El mexicano no solo se ha trasformado físicamente, sino también en lo personal. Nos referimos, por ejemplo, a la relación que ahora mantiene con sus hijos, pues antes apenas existía. Especialmente con Michelle, con quien pudimos verle disfrutar en su boda y con la que comparte tiempo siempre que puede. En menor medida sucede con sus otros dos hijos, los que nacieron fruto de su relación con Aracely Arámbula. Según el periódico 'Reforma', el pasado mes de septiembre, el cantante depositó en una cuenta bancaria 1,4 millones de dólares para su manutención. Poco antes había sido demandado por la actriz, cuyos requerimientos te mostramos en exclusiva en la revista SEMANA.

Aracely y Luis Miguel no han conseguido entenderse, una asignatura pendiente todavía para el intérprete musical. A pesar de que se han dado pasos al frente, siguen inmersos en una batalla judicial que cada semana copa titulares. Estos días, de hecho, el abogado de Aracely aportaba más datos y explicaba qué haría con el dinero una vez sus hijos lo reciban. "Por el tiempo que queda para que ambos cumplan la mayoría de edad, además lo que se tiene acordado y lo que ha reiterado la señora Arámbula es ‘El dinero no es que vaya a recibirlo ella y se lo vaya a gastar’, como claramente lo dijo la Licenciada Aguirre; es decir, uno: el dinero es un reembolso de lo que ella ha estado pagando, financiado al señor Gallego, pero por otra parte, todos los recursos van a un fideicomiso como ella pidió desde un principio, simplemente para los estudios universitarios de los niños", aclaró su letrado.

La quedada de Paula Echevarría y Paloma Cuevas antes de Navidad

Por su parte, Paloma Cuevas reaparecía estos días para contar cuál había sido su plan prenavideño. Cuando queda menos de un mes para que se celebren estas fechas tan especiales, la cordobesa fue a casa de unos amigos para compartir confidencias, reír y charlar sobre cosas banales. A su lado estuvieron Paula Echevarría, Miguel Torres y otros rostros conocidos con los que ella tiene mucho contacto, aunque no reveló si entre los comensales estaba su pareja Luis Miguel. Él prefiere no posar ni que se le fotografíe en este tipo de citas y esta vez no iba a ser la excepción.