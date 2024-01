Manuela Velasco habla de sus navidades más duras tras la muerte de su tía: "Estaba deseando que acabaran"

La también actriz y sobrina de Concha Velasco, Manuela, no ha querido perderse el gran evento organizado por 'los Javis' para celebrar el éxito de su serie, 'La Mesías', con un concierto de Año Nuevo. Allí Manuela no ha dudado en confesar que se siente "muy afortunada de que me hayan invitado" y es que está totalmente 'enamorada' del trabajo de Calvo y Ambrossi: "Me parece que cualquier cosa que salga de la cabeza creativa de los Javis y de todo lo que ellos ponen en marcha, involucran a los artistas con los que se juntan y, sobre todo, su imaginación, su universo, su punto de vista, su manera de contar las cosas. También el terreno que abonan para que otros artistas crezcan ahí", y no se corta al desvelar que le encantaría que contasen con ella para sus proyectos.

Vídeo: Europa Press

Además, Manuela ha recordado las navidades tan duras que ha pasado su familia, que nota, cada vez más, las ausencias en la mesa. "Yo estaba deseando que acabaran las navidades, al final tengo la sensación de que la mesa está llena de ausencias. Al final, claro, tampoco mi familia, hemos tenido luego hijos". Toda la familia echa en falta a Concha Velasco: "básicamente, estamos echando de menos. Tenía muchas ganas de que acabaran las navidades, así que, aliviada".

La actriz se ha deshecho en halagos para su tía, asegurando que es "patrimonio cultural casi y una mujer muy, muy popular y muy, muy querida". Está satisfecha con los homenajes que le han hecho desde las instituciones y valora positivamente el cariño del público: "Le están haciendo homenajes todo el rato. Y más homenaje yo creo que la gente en la calle... toda la gente tiene la necesidad de compartir con nosotros sus historias, todo el camino, el cariño que le tenían, lo que ha significado para ellos, gente conocida y desconocida. Lo hermoso es que está en el corazón de la gente y la gente la está honrando y recordando todos los días".