Manuel Velasco se abre en canal y se sincera sobre cómo descubrió quién era su padre

El pasado 2 de diciembre, Manuel Velasco vivía uno de los días más duros de su vida. Fallecía su madre, Concha Velasco. Han sido unas Navidades complicadas, las primeras que pasaba sin ella, a la que estaba muy unida, pero no ha dejado de recibir el cariño de toda España. Y eso lo ha querido reconocer Manuel Velasco, porque está muy agradecido. Porque sí, han sido años duros, en los que tuvo que tomar la decisión, en compañía de su hermano, de llevar a su madre a una residencia, donde ha estado muy atendida hasta su muerte.

Ahora se ha sentado en el plató de 'Y ahora Sonsoles', donde ha querido recordar algunos de los momentos más especiales que vivió junto a su madre. De hecho, no ha podido evitar emocionarse en algunas ocasiones. Pero no solo eso. Manuel Velasco ha dado algún que otro paso sorprendente. Y es que ha reconocido que ha tenido no solo que enterrar a su madre, también se ha tenido que despedir de dos padres. Uno de ellos fue Paco Marsó, que ejerció como tal, y al que incluso llamaba papá: "Fue una gran persona y conmigo se portó maravillosamente". El otro, Fernando Arribas, director de fotografía, que fue su padre biológico.

Manuel Velasco se enteró de que su padre era Fernando Arribas en una escuela de cine

De Fernando Arribas ha querido hablar abiertamente. Y es que Manuel Velasco ha querido sincerarse sobre cómo descubrió que era su padre biológico. Fue en el años 2000 y lo conoció en la escuela de cine. Él sabía que Fernando había sido novio de su madre: "Fue como una película, me dio un vuelco el corazón", ha declarado. Además, ha querido confesar que no dudó en buscar fotos de él de joven y se dio cuenta al momento que se parecían muchísimo. Cuando llegó a su casa, Manuel contó todo lo que había pasado mientras cenaban a su madre, Concha Velasco, hubo un silencio, pero después todo se normalizó.

Aún así, prefirieron no contrarlo para no exponer a Fernando Arribas. Fue un pacto. Aunque eso sí, no lo escondieron: "Subía fotos con él en fiestas y no pasaba nada. Nadie ataba cabos. Yo hacía chistes y llevaba una camiseta que decía 'yo soy tu padre' (frase de la película 'Star Wars'), pero no lo pillaba nadie", reconoce entre risas.

Manuel le contó a su madre lo que descubrió y se produjo un silencio

Manuel Velasco está viviendo unas semanas complicadas, ya que la última etapa de vida de su madre, fue todo muy difícil. De hecho, quisieron hacerle el mejor de los homenajes con un funeral de que ahora ha hablado. Junto a su hermano Paco, organizaron un funeral para despedir a su madre: "Todo el mundo se volcó en que hiciéramos un velatorio tan bonito en el teatro de La Latina y el domingo el entierro en Valladolid", ha recordado con emoción. Fueron días muy tristes, pero reconoce que quería hacerle el mejor de los homenajes a su madre, por ella y por toda España, que se volcó con ellos cuando recibieron la noticia más triste de sus vidas.