Manuel Velasco recuerda a su madre, Concha Velasco: "La echo constantemente de menos"

El pasado 2 de diciembre llorábamos la pérdida de una de las actrices más grandes de este país, Concha Velasco. Un fallecimiento que teñía de luto al mundo de la cultura y que provocaba un gran pesar en los suyos. Más de un mes después, su hijo pequeño, Manuel Velasco, ha reconocido que la enfermedad de su madre ha sido muy difícil, pero volvería a estar junto a ella cuidándola si pudiese.

"Ha sido muy difícil porque llevo dos años y volvería a estar 20 años más. Han sido dos años en los que de alguna manera dije que iba a desaparecer un poco y estar donde tengo que estar (junto a su madre)", asegura en 'Fiesta'. Por otro lado, Manuel Velasco considera que la muerte de su madre, Concha Velasco, llegó "manera abrupta" y provocó que se sumieran en un auténtico "shock" en este mes que están viviendo sin ella. "La vida sigue. Si algo he aprendido de ella es que incluso cuando se murió su madre, mi abuela, se pegó dos funciones y se fue a hacer un programa a la tele", reconoce. "La echo constantemente de menos. La mejor guía, referente, lo sabía todo, ha sido muy lista y muy currante, una gran maestra", decía con un nudo en la garganta.

A lo largo de este tiempo, Manuel Velasco y el resto de su familia se sienten agradecidos por todo el cariño que han recibido, tanto de personas conocidas como del resto de la sociedad. "Alivia un poquito el duelo. Era muy buena gente, muy querida y muy respetada. No me quedo con nada malo porque ahora mismo no puedo recordar nada malo que tuviera mi madre", reconoce. Por otro lado, el hijo de Concha Velasco también revela que los Premios Goya tienen preparado un homenaje para la actriz, así como la Comunidad de Madrid, aunque sobre este último no puede dar muchos detalles.

El mejor homenaje que le pudo hacer Manuel Velasco a su madre, Concha Velasco

De manera reciente, Manuel Velasco reconocía que el funeral que le organizaron a su madre fue uno de los mejores homenajes que le pudieron hacer. "Todo el mundo se volcó en que hiciéramos un velatorio tan bonito en el teatro de La Latina y el domingo el entierro en Valladolid", recordaba con emoción hace tan solo unos días en 'Y ahora Sonsoles'. Fueron días muy tristes, pero reconoce que quería hacerle el mejor de los homenajes a su madre, por ella y por toda España, que se volcó con ellos cuando recibieron la noticia más triste de sus vidas.