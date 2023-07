Manuel Velasco, al límite por el estado de Concha Velasco: "Esto pasa factura a nivel emocional"

El pasado fin de semana, Manuel Velasco abandonaba la residencia de su madre, Concha Velasco, y, cabizbajo, era incapaz de hablar con un reportero de 'Fiesta' sobre cómo se encontraba la actriz. Un gesto inusual en él que hacía saltar las alarmas sobre un posible empeoramiento en su salud. Este mismo sábado, 1 de julio, el hijo de la mítica chica Ye-yé ha lanzado un comunicado en el que esclarece el verdadero estado de salud de su madre. Asimismo, no ha podido evitar abrirse en canal y explicar cómo se siente, llegando a reconocer que está al límite.

Manuel Velasco se ha visto en la obligación de lanzar un comunicado para tranquilizar a todos y explicar que su madre se encuentra estable dentro de su delicado estado de salud. No obstante, el hijo de Concha Velasco también ha reconocido que a veces necesita desconectar de la situación por el bien de su salud mental. Una explicación que llega después de que en numerosos programas de televisión se haya llegado a afirmar que ponga el móvil en silencio. "Ante las numerosas llamadas que recibo al día, atentas siempre, a veces me veo en la necesidad, por mi propia salud mental, de "respirar" un poco, y más los fines de semana", admite y deja claro que siempre responderá tan pronto como le sea posible. El hijo de la veterana actriz expresa también su respeto hacia los medios de comunicación con los que mantiene una estrecha "relación de afecto".

Manuel Velasco deja claro que él también es humano. Reconoce que le está pasando factura la situación por la que atraviesa su madre y no duda en compartirlo con todos: "Todos somos humanos, yo también, y, si no me extiendo más, a veces es porque eso es día a día. Esto pasa factura a nivel emocional, mucha factura. Mucha. Creedme, esto es muy difícil".

Manuel Velasco aclara qué ocurrió tras salir de la residencia de Concha Velasco el pasado fin de semana

Sobre el hecho de no hablar con el reportero de 'Fiesta' la semana pasada, Manuel Velasco ha hecho hincapié en que no fue para aumentar la preocupación hacia el estado de salud de su madre. "Ese día, a esa hora... también tengo yo una vida y otras cuestiones personales ajenas a todo esto y, sencillamente, no era un buen momento para mí", se justifica. El hijo de Concha Velasco ha tratado de arrojar luz y esclarecer todas las dudas que hay acerca de cómo se encuentra la actriz. Por ello, también ha reconocido que agradece el cariño que recibe de todos: "Un abrazo lleno de afecto a todos los medios, y sirvan estas líneas para agradeceros de nuevo vuestro cariño siempre y para que entendáis, que sé que lo hacéis, lo que personalmente llevo / llevamos viviendo de un tiempo a esta parte".