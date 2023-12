El torero Manuel Escribano defiende a su amigo Juan Ortega tras su ‘espantá’ en la boda

Vídeo: Europa Press

Manuel Escribano ha querido dar un paso al frente y echarle un capote a su amigo Juan Ortega. El torero sigue en paradero desconocido después de cancelar su boda 'in extremis' el pasado sábado 2 de diciembre con su novia Carmen Otte. Nadie del entorno de la pareja sabe qué le pudo pasar al diestro para tomar esta decisión a menos de una hora de darse el 'sí, quiero'. Con la iglesia de Santiago abarrotada, en pleno Jerez de la Frontera, fue el padre de la joven quien tuvo que avisar a los 500 invitados que la boda no se iba a producir. Un varapalo tremendo para la cardióloga que, lógicamente, está destrozada, señala su entorno. Poco a poco se van desvelando más detalles de los minutos previos al no enlace. Por ejemplo, la reveladora llamada que realizó Juan Ortega antes de decidir darse a la fuga. Ahora, su compañero de faenas, Manuel Escribano, ha salido en su defensa. Para él, hay que tener mucho valor para hacer lo que hizo. "Yo no podría", ha subrayado.