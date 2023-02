Manuel Díaz y su padre, Manuel Benítez: sabemos dónde se hizo la histórica foto

Tal y como ha podido saber SEMANA, el escenario en el que Manuel Benítez 'El Cordobés' y su padre se han reconciliado es familiar para uno de ellos. Un sitio en el que sabían que no iban a sentirse juzgados y en el que iban a estar alejados de la mirada de cualquier curioso. Pero, ¿qué lugar escogieron para abrazarse y hablar largo y tendido sobre el distanciamiento al que trataban de poner fin? Esta revista puede confirmar que ambos se han reencontrado en una de las casas que Manuel Díaz posee, en concreto, en su finca de Villalobillos, la cual está situada en término municipal de Almodóvar del Río, a las afueras de Córdoba.

Un reencuentro en la casa de Manuel Benítez

Ubicada a 30 kilómetros de la ciudad, allí padre e hijo han acercado posturas y dejado las rencillas a un lado para tratar de recuperar el tiempo perdido. Se reunieron en la bodega de esta casa que en su día el veterano torero encargó al arquitecto Rafael de la Hoz Arderius, donde disfrutaron e incluso brindaron por la vida. Rieron, bromearon y se achucharon, evitando así que los recuerdos del pasado empañara un momento muy especial para ellos. Manuel Díaz vio así una parte desconocida de su padre y, por primera vez, sintió interés por su parte. Ha sido capaz de paladear cada gesto y sentir que, por fin, no hay feos ni desplantes. Ambos parecen estar en el mismo punto y qué mejor sitio para demostrárselo que la casa de uno de ellos, el lugar más íntimo que existe. Allí El Califa enseñó a su hijo cada rincón, un inmueble con jardín, pista de tenis e incluso plaza de toros.

Sin ruido mediático, perdidos en la sierra...Todo estaba medido para que nada se interpusiera entre ellos. Aunque pocos imaginaban que este encuentro tendría lugar, todos celebran que por fin se haya producido. Vicky Martín Berrocal o Alba Díaz aplauden que hayan dado el paso y, sobre todo, no pueden alegrarse más de lo que ya se cataloga como fotografía histórica. No han sido las únicas, otros como, por ejemplo, el abogado que defendió a Manuel Díaz durante su caso de paternidad han reflejado su emoción en conversación con este medio, declaraciones con las que se aprecia la sorpresa generalizada en la crónica social. También en todos aquellos que han tenido la oportunidad de seguir esta historia de cerca. "La foto es buenísima, quiero que esto sirva de ejemplo para otros casos. Por fin ha habido un final feliz... Me ha encantado porque no lo esperaba. Me la mandó un familiar por la tarde", dice a SEMANA.

La estancia en la que Manuel Díaz se ha acercado a su hijo ha sido testigo de momentos importantes en su vida, de fiesta con amigos, de soledad en la que él mismo se limitaba a reflexionar. El mismo mobiliario que le acompaña desde hace años y que ahora forma parte de una imagen que ha copado horas de televisión y titulares casi a partes iguales.