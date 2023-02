Manuel Díaz y su familia arropan a Manuel Benítez en las Medallas de Andalucía

Manuel Benítez ha vivido hoy un gran día. Este martes, el veterano diestro ha sido condecorado con la Medalla de Andalucía en la fecha donde se celebra el Día de su comunidad. En esta cita tan importante, celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, ha estado arropado por sus seres queridos, entre ellos, su mujer, María de los Ángeles Quesada, y su hijo, Manuel Díaz 'El Cordobés' quien ha acudido a la gala acompañado de su esposa, Virginia Troconis, y su hija pequeña, Triana.

Vídeo: Europa Press

"Tendremos que torear una vaquilla", bromea Manuel Benítez sobre si toreará con su hijo Manuel

Eva González ha presentado la gala en la que padre e hijo han vuelto a mostrarse en público sonrientes y felices. En el acto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, hacía también entrega de los títulos de Hijos Predilectos de Andalucía a David Bisbal y, a título póstumo, a Lola Flores (ha sido su hija Rosario Flores la que ha recogido el reconocimiento). Además de Manuel Benítez 'El Cordobés', se ha reconocido con medallas a a la productora y guionista de cine, teatro, televisión y flamenco Pilar Távora; al grupo musical Siempre Así; al compositor gaditano Julio Pardo -recientemente fallecido- y al pintor Juan Valdés.

Visiblemente feliz, 'El Califa' ha contado que no vería con malos ojos ponerse delante de un astado con su hijo Manuel. "Vamos a torear, pero una vaquita por lo pronto y luego ya se verá Según me vea yo porque yo no me fio. Hoy estoy aquí", ha explicado. "Tendremos que torear una vaquilla, ¿qué vamos a torear?... Vamos a torear, pero una vaquita por lo pronto y luego ya se verá. Según me vea yo porque yo no me fío".

Julio Benítez, hijo de Manuel Benítez, recuerda: "Yo fui el primero que tuve el acercamiento con Manuel"

También ha estado presente en la entrega de Medallas de Andalucía otro de los hijos de Manuel Benítez 'El Cordobés, Julio Benítez quien no ha dudado en asegurar que tiene parte de mérito del reencuentro entre su padre y su hermano: "Hombre, algo habré aportado, ¿no? Al final yo fui el primero que tuve el acercamiento con él". El hijo de maestro ha contado que es un día muy importante para su familia: "Pues súper feliz, creo que es más que merecido después de la trayectoria que ha tenido y, nada, todo el mundo súper contento. La verdad es que estamos todos muy contentos que al final es lo importante".

Fue el pasado 21 de febrero cuando Manuel Benítez ofreció una rueda de prensa para contar con todo lujo de detalles cómo se produjo su primer encuentro con su padre. "Me dije 'esto no lo voy a perder. Necesito verlo a medio metro de mí porque es algo vital en mi vida. El contacto fue al principio telefónico, hasta que llega el día en que decidimos vernos. Y a mí se me permite que sea como yo quería que fuera, con las personas que quería: una reunión íntima con las personas que quería.. Con su compañera Mari Ángeles, que es un ángel en la tierra, y que ha hecho posible esto y se lo agradeceré siempre, mi mujer Virginia y yo", relataba, emocionado. Con estas palabras ponía en valor el papel que ha jugado la actual pareja de Manuel Benítez en su acercamiento con su progenitor, que llega a sus 54 años de vida.

Vídeo: Europa Press