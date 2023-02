Manuel Díaz responde al reproche de Martina Fraysse, la ex de su padre

Manuel Díaz se ha mostrado este martes 21 a corazón abierto. Por primera vez, ha destapado muchos de los detalles de su acercamiento con su padre, con el que ha empezado a tener relación ahora, instante en el que ha aprovechado para agradecer a alguien inesperado. El diestro ha hablado sobre la pareja de su padre, María Ángeles Quesada, quien dice que ha sido una pieza clave en su primer contacto, sin embargo, esta no ha sido la única declaración llamativa de su rueda de prensa. El diestro también ha aprovechado para aclarar la verdadera razón por la que padre e hijo posaron ante los periodistas en el vigésimo aniversario de la proclamación como V Califa del toreo a Manuel Benítez, cita en la que se pudo ver una imagen histórica. Un gesto que no terminó de convencer a su ex, Martina Fraysse, pues consideraba que le había quitado protagonismo tanto al acto como al homenajeado: "Creo que le ha quitado protagonismo a lo que era el acto en sí, que era un reconocimiento a Manuel Benítez". Pues bien, días después de esta reacción, Manuel Díaz ha aclarado el verdadero motivo por el que acudió.

Vídeo: Europa Press

"A ese homenaje yo fui porque me llamaron y me invitaron y fui porque es el espejo en el que quería mirarme es porque mi padre me dijo que fuera. Él quería deciros que esto era real, que estábamos juntos. Y cuando me da el abrazo y se forma este revuelo. Ahí pasaron dos cosas que no se pueden eclipsar: la felicidad de mi padre y la verdad de mi madre", ha dicho El Cordobés ante los presentes. A pesar de que él no quiere avivar guerras, ni cargar contra nadie, lo cierto es que sus palabras sirven para responder a la mujer que durante 50 años ha estado al lado de su padre. Si bien Martin Fraysse no ha querido entrar en demasiados detalles tras el acercamiento de Manuel Benítez y Manuel Díaz, lo que sí llama la atención es si actitud. Con tono irónico dijo "tener ella la culpa de todo", aunque insistió en que se alegraba del reencuentro.

Fue en el año 2016 cuando su matrimonio llegó a su fin. Padres de cinco hijos, durante su relación no se produjo ningún contacto entre Manuel Díaz y su padre, siendo tras esta ruptura sentimental cuando ambos se han sentado y se han acercado después de 54 años separados. Ella, como una gran parte de la sociedad, ha sido consciente y conocedora de este reencuentro, una foto histórica que ha copado titulares y sobre la que por supuesto se esperaba su reacción: "A mí me parece todo bien. No voy a dar más explicaciones. Me he alegrado por ellos, creo que ya era hora". Eso sí, no está de acuerdo con que el acercamiento se haya producido en público y en concreto en el homenaje a Manuel Benítez, lo cual según Martina, desvió la atención de la celebración.