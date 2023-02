Manuel Díaz 'El Cordobés' lleva unos días de lo más intensos. El pasado martes se producía el encuentro público entre el torero y su padre, Manuel Benítez, en un evento en Córdoba que dejaba claro que se había reconciliado después de años de desavenencias. Este jueves ha acudido a un evento organizado por el Banco de Alimentos, donde ha tenido que contestar a las preguntas de la prensa sobre el hecho histórico que ha vivido. Se ha mostrado sobrepasado y ha confesado que todavía tiene que asimilar todo lo ocurrido.

El torero ha estado presente en un acto en el que también estaban presentes la Infanta Elena e Isabel Díaz Ayuso, pero 'El Cordobés' ha sido el protagonista del día. No ha podido esconder su felicidad tras hacerse pública la reconciliación con su padre: "Estoy bien, contentísimo. Lo voy a contar todo, pero ahora estamos con esto...", ha empezado diciendo. El foco mediático está puesto en él y mientras daba estas declaraciones se podían ver a su alrededor numerosas cámaras y micrófonos de los diferentes medios de comunicación que han cubierto el evento.

"Muchas gracias, estoy fenomenal", ha seguido diciendo mientras caminaba, sin querer pararse a hablar. Y es que ahora toca asimilar todo lo ocurrido: "No es para menos, son muchas emociones, ya os contaré, es que es demasiado, todavía estoy...", ha reconocido. Además, en el interior del evento ha querido dejar claro que va a hablar. De hecho, ha anunciado una rueda de prensa para el próximo martes en la sala Fénix, donde contará por fin todos los detalles sobre la reconciliación con su padre.

Está desbordado y anuncia que dará una rueda de prensa

Su hija, Alba Díaz, ha estado acompañándole y aunque no es muy de hablar a las cámaras, ha querido explicar cómo se siente tras este acontecimiento histórico. "Estoy feliz profesionalmente y también personalmente. Estoy en un buen momento y ahora con esto pues incluso más", empieza diciendo la joven sobre el momento histórico que ha vivido tras la reconciliación de su padre y su abuelo. Ella lo ha vivido desde un discreto segundo plano, pero lo cierto es que no puede estar más feliz: " La verdad es que estoy feliz. Si mi padre está feliz, yo también lo estoy. Yo sonrío a través de su sonrisa. Somos una gran familia, estamos muy unidos. Siempre que él sea feliz, yo lo seré. Al final los protagonistas son ellos hoy", ha continuado diciendo.

Otro detalle que ha querido confesar es que ha tenido ya contacto con su abuelo. Ahora solo queda pasar tiempo con él: "Ahora a recuperar el tiempo perdido, que la vida es muy corta, el tiempo vuela. Lo más bonito de esta vida es sentirte bien con tu familia", ha añadido con una sonrisa en el rostro.

Su hija no puede esconder la emoción al hablar de su padre

Sobre el momento en el que se ha producido, Alba ya no piensa en los años de lucha que lleva su padre: "Todo pasa cuando tiene que pasar, todo llega cuando tiene que llegar. Estamos muy contentos". Su felicidad no la esconde y no duda en hablar de lo contentos que están todos los miembros de su familia, incluida su madre, Vicky Martín Berrocal, con la que su padre sigue manteniendo una increíble relación: "Todos compartimos las cosas buenas, las cosas malas... En este caso es algo muy bueno y estamos todos felices".