Manuel Díaz 'El Cordobés', operado de urgencia tras sufrir una grave cogida

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha sido operado de urgencia este sábado, 12 de agosto, después de sufrir una grave cogida en el muslo y la mano durante su faena en la plaza de toros de Huesca. El diestro, que ha sido intervenido en la enfermería de la plaza, ha sido trasladado rápidamente al hospital de la ciudad. Según el parte médico, el pronóstico es grave.

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha sido volteado por Bambú, de la ganadería de Salvador Domecq, el primer toro de la tarde, y ha recibido "una cornada en el triángulo de Scarpa derecho, con un trayecto superior externo y otro inferior interno de 20 centímetros, de pronóstico grave". Según el parte médico, que firma el doctor Enrique Crespo, también ha sufrido una herida en el segundo dedo de la mano izquierda "con una fractura conminuta (en la que el hueso se rompe en dos o más fragmentos) de falange media, con severo traumatismo en partes blandas y lesión también en la arteria colateral radial y de la polea A2".

Se ha vivido un angustioso momento en la plaza de toros de Huesca puesto que el animal ha cambiado de sentido en pocos segundos y ha ido directo hacia 'El Cordobés', que no ha tenido tiempo de reaccionar. Tras arrollarlo y voltearlo, la cuadrilla ha salido rápidamente a ayudar al diestro. Ha salido por su propio pie y ha puesto dirección a la enfermería. Allí ha sido operado, según recoge 'El Diario de Córdoba' y después se le ha trasladado al Hospital de la localidad, tal y como se señala en el parte médico.

'El Cordobés' sufre la cogida en medio de su gira de despedida de los ruedos

Esta grave cogida llega en medio de la gira de despedida de Manuel Díaz 'El Cordobés' de los ruedos. En noviembre de 2020, el diestro anunció que se retiraba en este 2023, año en el que se conmemoran los 30 años desde que tomó la alternativa. Era él mismo quien lo anunciaba a través de las redes sociales y aseguraba que no estaba triste puesto que tan solo cerraba un ciclo. "Estoy contento porque en el balance de mi vida hay muchas más cosas positivas. Es cerrar una etapa que me ha hecho muy feliz y que me ha dado todo", aseguraba. Estos meses lo ha afrontado con mucha ilusión pues estaba firmemente convencido de que iba a poder regalar su "toreo" a la gente que ha estado siguiéndole desde años.