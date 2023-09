Manuel Díaz 'El Cordobés', hospitalizado tras una cogida

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha sufrido otro susto durante una corrida. El torero fue trasladado al Hospital Reina Sofía de localidad navarra de Tudela cuando participaba en un festejo. Pudo entrar en la enfermería a pie, pero salió de la plaza en ambulancia con un fuerte dolor entre la parte alta del fémur y la ingle. Se trata de la segunda cogida en poco más de un mes. El pasado mes de agosto tuvo que ser operado al ser corneado en el muslo en Huesca.

Por el momento, se ha descartado que sufra una lesión ósea. "Puede tener una pequeña rotura en el abductor, pero sin mayor importancia", explicaba el director ejecutivo de la sociedad taurina Tauroemoción. Esta nueva cogida ha vuelto a generar preocupación en su entorno ya que el diestro lleva dos prótesis en la cadera. Fue volteado cuando iba a matar su primer toro de la ganadería Guadalmena en la plaza de Corella, Navarra. Se descartó en un primer momento que fuera cornada, pero se le trasladó al hospital para hacer la pruebas pertinentes.

La retirada de Manuel Díaz 'El Cordobés'

El torero tiene previsto retirarse en la feria de San Lucas de Jaén el próximo 15 de octubre. Un último cartel en el que comparte festejo con El Fandi y Cayetano. Se desconoce si podrá afrontar esta cita.

Su anterior cogida fue el 12 de agosto cuando fue volteado por un toro y recibió una "cornada en el triángulo de Scarpa derecho, con un trayecto superior externo y otro inferior interno de 20 centímetros, de pronóstico grave". También sufrió una herida en la mano izquierda "con una fractura conminuta (en la que el hueso se rompe en dos o más fragmentos) de falange media, con severo traumatismo en partes blandas y lesión también en la arteria colateral radial y de la polea A2".

A la salida del hospital, tres días después del incidente, Manuel Díaz atendió amablemente a la prensa y dijo que quería terminar los compromisos pendientes. "Hacía diez años que no me pegaba una cornada un toro y este año me está pasando de todo. A ver si puedo terminar. Esto es para que no me olvide", explicaba.