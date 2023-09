Manuel Diaz 'El Cordobés' ha vuelto a reaparecer después de su última y grave cogida. "Es que hay que tener ganas de curarse", le ha dicho a Ana Rosa Quintana. La presentadora le ha entrevistado en 'TardeAR', su nueva aventura profesional después de casi 20 años liderando la franja horaria de la mañana. El torero se ha sincerado como nunca de la mano de la ex reina de las mañanas. Ha hablado por primera vez en un plató del reencuentro con su padre, Manuel Benítez, que ya le reconoce como hijo. Pero, si ha habido un momento especialmente emotivo, han sido sus palabras hacia su madre, quien siempre defendió su verdad sobre la paternidad de su hijo. A ella le ha mandado un cariñoso mensaje.

Manuel Díaz 'El Cordobés': "De la verdad de mi madre y de su verdad he hecho el legado de mi vida"

Ni tiempo le ha dado a El Cordobés para sentarse en el sofá de 'TardeAR' e interrumpir a Ana Rosa para hablar de su madre, María Dolores Díaz González. "Ana, quiero mandarle un mensaje a mi madre, que sabe que estoy aquí contigo", ha comenzado diciendo el diestro. "Yo quiero mucho a tu madre y la admiro mucho", le contestaba la periodista. "Mamá, hemos conseguido muchas cosas y las vamos a seguir consiguiendo. Te quiero, madre", le ha dicho, mirando a cámara. Un reconocimiento público a la lucha que inició hace más de cinco décadas para que su hijo supiera la verdad sobre su identidad.

"Tu madre ha sufrido todo este tiempo que no se le reconociera que eras hijo de Manuel Benítez. ¿A ti no te ha inculcado ningún rencor?", le ha preguntado a continuación Ana Rosa. Manuel Díaz 'El Cordobés', con esa lealtad que le caracteriza, ha contestado, de nuevo, desde el amor más profundo hacia su progenitora. "Que un hijo crea a su madre, es lo más importante de todo. Lo único que vale. Y yo siempre la he creído. Y de su verdad y mi verdad he hecho el legado de mi vida", le ha contestado con una sonrisa en la cara.

Manuel Díaz, nuevo colaborador de 'TardeAr'

El torero ha recordado el día que María Dolores le trasladó la noticia que le cambiaría la vida para siempre. "Cuando era un crio, fue hace muchos años, cuando yo vivía en Madrid. Me dijo, 'vámonos a buscar a tu padre'. Y yo en ese momento maduré porque me enfrenté a una verdad. Algo que me habían escondido o se rumoreaba, se convertía en verdad. Yo me iba a buscar a mi padre. Y lo he encontrado. Y él me ha encontrado a mí. Con mi padre ha sido un encuentro mutuo", ha relatado.

De Manuel Benítez, su hijo ha confesado que es "el ser humano más maravilloso, mas increíble, mas fantástico que yo he tenido delante en mi vida". El también diestro será el encargado de cortarle la coleta a El Cordobés el 15 de octubre en Jaén. "Será mi última corrida. Él tiene ese deseo y yo le voy a complacer", ha reconocido. Tras la entrevista, y ante la sorpresa de todos. Ana Rosa Quintana le ha ofrecido a Manuel un puesto como colaborador de 'TardeAR', al que, evidentemente, no se ha negado. El Cordobés coincidirá con su exmujer, Vicky Martín Berrocal, y madre de su hija Alba Díaz, quien también trabaja en el nuevo programa de Telecinco.

1 de 6 El Cordobés lleva más de 20 años casado con Virginia Troconis 2 de 6 Otra foto del matrimonio 3 de 6 Alba Díaz junto a su padre, Manuel Díaz 'El Cordobés' 4 de 6 La foto del esperado reencuentro padre-hijo 5 de 6 Manuel Díaz El Cordobés recuperándose en el hospital tras la grave cogida que sufrió en agosto 6 de 6 Manuel Díaz ha puesto fecha a su retiro de los toros: será el 15 de octubre en Jaén.