Manuel Díaz ‘El Cordobés’ recibe el alta hospitalaria

Los últimos días no han sido nada fáciles para Manuel Díaz ‘El Cordobés’. El torero sufría una cogida el pasado sábado, 12 de agosto en Huesca, por la que tenía que ser intervenido en la misma plaza y posteriormente trasladado al hospital San Jorge. Un durísimo varapalo que ya parece haber llegado a su fin, razón por la que él mismo ha tomado la palabra frente a los medios de comunicación: "Me han quitado los drenajes, me han puesto todos los antibióticos, lo de la mano está un poquito peor pero muy ilusionado y agradecido y con ganas, a ver si puedo terminar este año los compromisos". ¡Dale al play para no perderte sus primeras declaraciones tras la embestida!

Vídeo: Europa Press