El pasado 22 de noviembre, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ sorprendía a todos al anunciar que el próximo año 2023 será el año de su retirada. El diestro, que entonces cumplirá 30 años de alternativa, se marcha de los ruedos, cierra un cliclo y comenzará un nuevo capítulo en su vida arropado por los suyos. Entre ellos, se encuentra Manuel, el segundo hijo del torero y el primero de Virginia Troconis. Un joven que no quiso continuar con la profesión de su padre y del que poco o nada se sabe de él.

El pasado mes de julio, Manuel Díaz Troconis alcanzó la mayoría de edad. Se trata del primogénito de Virginia Troconis y Manuel Díaz ‘El Cordobés’, con quien también tiene a la pequeña Triana. Ambos son el motor de la vida de la pareja y son muchas las ocasiones en las que han manifestado el cariño que sienten hacia el joven a través de sus redes sociales. Desde bien pequeño mostró su gran pasión por el fútbol y su padre intentó inculcarle los valores de su profesión. En 2019, cuando tan solo tenía 14 años, le pudimos ver practicando con el capote y la muleta en el salón de su casa. Sin embargo, el joven se decantó por estudiar Arquitectura.

Manuel es un chico muy celoso de su intimidad y por ello tiene sus redes sociales ocultas y privadas. Todo lo contrario que su hermana mayor, quien se ha convertido en una auténtica influencer. No obstante, sus padres han hablado de él en varias ocasiones. Sus padres nunca les han cortado las alas y por eso han educado a sus hijos para que crezcan libres. Así mismo lo expresó el diestro a través de sus redes sociales a principios de enero junto a una simpática imagen en la que aparecía junto al joven. «Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo… Ni siquiera yo, ¿ok? Si tienes un sueño tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo ve a por ello y punto. No me canso de repetírselo a los tres…», escribía.

De los tres hijos que tiene el torero, su hijo Manuel es el que más se parece a él. De hecho, las fotos que tiene de pequeño guardan un gran parecido con las fotos de su padre con esa misma edad. Atrás quedaron los días en los que podíamos ver al diestro acompañar a su hijo a sus entrenamientos de fútbol. Entonces, se observaba la buena conexión entre padre e hijo. Con forme ha pasado el tiempo, el ‘Cordobés’ ha querido siempre que sus hijos mantuvieran una relación especial y así ha sido. De hecho, su hija mayor, Alba, siempre ha tenido una relación muy cercana con sus hermanos pequeños.

El hombre de la vida de Virgina Troconis

A pesar de todos los sentimientos que tiene hacia su marido, lo cierto es que el hombre de la vida de Virginia Troconis es su hijo mayor. La venezolana quiere que todos sus deseos se cumplen y solo busca su felicidad. «Tú lucha por lo que quieres y yo estaré aquí para darte la mano en lo que necesites. Mi pequeño y gran amor», escribió Virginia en sus redes sociales cuando se graduó del instituto.