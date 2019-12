4 Una noticia repleta de polémica

No le gustó nada a Raquel Bollo que Quique Calleja desvelase en ‘Sálvame’ que su hijo Manuel estaba esperando su primer hijo. La colaboradora mostró un gran malestar: «Esto es injusto, me habré ido de ‘Sálvame’ y habré vuelto pero en mi trabajo cumplo y aquí de terceros no hay nadie, soy de primera como todos los demás. Dejad a la gente vivir que mis hijos no se meten con nadie», dijo.