Han sido días muy duros para Manuel Cortés, quien el pasado domingo tenía que abandonar el concurso de 'Supervivientes' por prescripción médica. El concursante sufre de una acumulación de heces en la zona del colon lo que le provocaba fuertes dolores estomacales, que imposibilitaron su estancia en los Cayos Cochinos. A su regreso a España, que fue inmediata, el hijo de Raquel Bollo ha tenido que ser ingresado en un hospital para tener su dolencia más controlada y recuperarse lo antes posible. Ha sido desde el centro médico desde donde ha visto su primera gala fuera del concurso. Al borde de las lágrimas, el sevillano ha actualizado su estado de salud.

Carlos Sobera conectaba con el hospital donde se encuentra ingresado Manuel Cortés para conocer la última hora sobre su estado de salud. "Bien, bien, estoy mejor, Carlos. Me emociono mucho al ver los vídeos y escucharos hablar pero ya me he propuesto no llorar más", comienza diciendo visiblemente emocionado por todo lo que ha ocurrido en los últimos días. " Y como tú dices, con alegría. Me ha tocado. Por mucho que no sé si a la gente le gustará o no pero me parece que es muy injusto lo que me está tocando vivir", añadía el concursante.

Manuel Cortés está deseando de recibir el alta hospitalaria

Tal y como él mismo ha confesado, este domingo se rompió su sueño pero es consciente de que su estado de salud es lo primero y él ya no podía permanecer más en Honduras: "Y nada, mi sueño de ser un superviviente nato siempre lo he tenido y cuando me veáis en persona, que espero que sea lo más pronto posible, seguramente enténtendereis muchas cosas", dice. Ahora, tras despedirse de los Cayos Cochinos su único deseo es recuperarse y poder acudir al plató, en el que se encontraba su madre, Raquel Bollo, todavía como defensora de Alma Bollo.

"Espero disfrutar de lo que están disfrutando los compañeros ahí y ver la primera gala que estoy viendo así la verdad es que es muy diferente. Ahora mismo se te queda un sabor agridulce viéndolo desde aquí", explicaba. "Lo que te digo Carlos es que a mí lo que diga la gente no me importa. Yo he tenido siempre la misma ilusión de estar en este concurso, de seguir día a día", zanjaba respecto a las críticas recibidas.

El pasado domingo, el concursante tuvo que abandonar definitivamente 'Supervivientes'

Fue en la gala del pasado domingo, 'Conexión Honduras', cuando Manuel Cortés reconoció que su cuerpo no estaba respondiendo bien a pesar de haber estado aislado unos días para ver si evolucionaba ante su dolencia. Ion Aramendi, quien escuchaba muy atento su relato, subrayaba que su estado de salud era lo principal en estos momentos. "Bajo ningún concepto pondríamos en riesgo la integridad física de ninguno de los supervivientes".

Acto seguido leía el comunicado definitivo: "Tras volver a realizarse todas las analíticas y las pruebas convenientes y viendo los resultados de estas y tu situación clínica, el equipo médico del programa ha decidido que tu estado físico no aconseja tu continuidad en el concurso y por ello debes abandonar la aventura".