Por mucho tiempo que pase, hay un grupo de cantantes que siempre permanecerán al grupo de OT. Si bien hace ya mucho que David Bisbal, David Bustamante, Chenoa o Manuel Carrasco dejaron atrás la estela del concurso musical, todavía forman una pequeña ‘familia’ que tal y como se acaba de descubrir no está todo lo unida que podría parecer.

Eso es lo que se intuye tras las últimas palabras del cantante onubense, uno de los únicos que parece no haberse enterado del que ha sido una de las grandes noticias de la temporada, el compromiso y futura boda de Chenoa.

 

Si buen su asistencia al enlace habría hecho las delicias de los fans que tienen en común, que seguro son muchos, todo apunta a que no se a realizar. ¿El motivo? Manuel Carrasco no tenía ni idea de las novedades en la vida de la artista. “¿A sí? ¿De Chenoa? Ni sabía que se casaba, de verdad, pero me alegro un montón por ella”, respondió con una sonrisa cuando le preguntaron si iba a acudir a su boda.

En estos momentos la vida del de Huelva también está en plena revolución. Si bien él ya se casó hace un tiempo con Almudena Navalón, está a punto de vivir una nueva revolución, la de la llegada de su segundo bebé. Una felicísima noticia que ambos compartieron en sus cuentas de Instagram y que causó furor entre sus seguidores y amigos más cercanos.