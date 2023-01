La muerte de Helena Huelva, quien perdió la vida con tan solo 20 años como consecuencia de un Sarcoma de Ewing, ha sido un duro varapalo para numerosos rostros conocidos, que han mostrado sus condolencias a través de las redes sociales. Uno de los famosos que más cario sentían por la influencer que relató su lucha contra el cáncer en las redes sociales es Manuel Carrasco, que este jueves, víspera de Reyes, le ha hecho uno de los regalos más bonitos que se pueden hacer: le ha compuesto una canción.

En un audio que ha compartido en su perfil de Instagram, Manuel Carrasco comparte los primeros acordes de una melodía cargada de sentimiento. Con voz desgarrada y llena de emoción, el onubense dedica unos versos a Elena Huelva que destacan lo importante que fue para él conocerla, así como la importante lección de vida que aprendió de la joven.

«No lo hice por mí y en tu dolor fue mi rescate. La vida mostró dos caras en su escaparate. Me enseñaste el alma. Se abrieron mis ojos. De tus emociones aprendí», arranca entonando el artista en una canción que suena tan solo con su voz y a golpe de guitarra. «No lo hice por mí, pero fuiste tú quien me hizo entender cuando tu vida se escapaba. Puede suceder, toda una lección de un ángel que el cielo se ganó», prosigue.

«Si tú supieras, sin tú saberlo», continúa el estribillo. «Fuiste la vela de mi velero. Que el viento sople, llegue hasta el cielo. Te doy las gracias con el son de esta canción. Si tú supieras, sin tú saberlo. Yo que a veces soy tan inconsciente me avergüenzo. El tiempo que pierdo en la desgana y el lamento», dice la letra de esta preciosa canción, que de inmediato ha cautivado a los fans del cantante.

«En tu calle amarga, mis primeros pasos… Pude de tu mano caminar. No lo hice por mí, pero fuiste tú quien me hizo entender cuando tu vida se escapaba. Puede suceder toda una lección de un ángel que el cielo se ganó. Si tú supieras, sin tú saberlo, fuiste la verdad…», concluye. En su post, Manuel Carrasco confiesa: «Me emociono… si ella supiera… ojalá la esté escuchando desde su estrella».

Vídeo: Instagram

«Tú dijiste “la vida son los recuerdos con las personas». Con estas palabras, el andaluz hablaba por primera vez de la muerte de Elena Huelva. «Yo nunca olvidaré los momentos que hemos vivido juntos, encima y debajo del escenario junto a tu ángel de la guarda, tu hermana @emihupa Tú siempre sonriendo, aún con lágrimas… No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú. Mi niña Elena, hoy todos te lloramos con rabia, porque la vida es tan injusta a veces… Has peleado tanto y nunca te has rendido, siempre de frente. Nos has dejado toda una lección de vida. Allá donde estés tu luz sigue brillando. Te queremos preciosa».

Asimismo, el cantante anuncia en su publicación que comparte algunos de los momentos que vivió al lado de Elena Huelva: «Aquí pongo muchos de los recuerdos imborrables contigo, sintiendo la música que tanto te apasionaba». De este modo compartía su álbum de fotos junto a la influencer, a la que no dudó en visitar al hospital. «Hoy la alegría y la ilusión del día ha sido él, con diferencia. @manuelcarrasco_ Gracias por ser y estar, que ilusión siempre verte, pero más ilusión que hayas venido aquí. ¡Te quiero! Gracias por esa pulsera con destino, de alas y rosas», escribía ella tras recibir la visita de Manuel Carrasco mientras estaba ingresada.