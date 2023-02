Manuel Benítez ha reaparecido después de que su hijo, Manuel Díaz 'El Cordobés', ofreciera este pasado miércoles unas palabras de lo más emotivas en relación a la reconciliación con su padre. El torero ha visitado el hospital para acudir a una consulta médica y al salir se ha encontrado a la prensa. No ha dudado en pararse a hablar de cómo está viviendo todo el revuelo mediático que ha causado el abrazo público con su hijo y de las palabras que le dedicó 'El Cordobés' en su rueda de prensa.

"Yo lo vi en la tele. Él no habló con la lengua, él habló con lo que tiene dentro, con el corazón, con todo, con todo. A mí me tocó el corazón, me tuvo con el corazón en un puño, pero bien. Y cuando lo notas de verdad, es que es muy capaz como torero, como persona en la calle, como luchando, trabajador. Lleva para adelante el toro, placas solares y todo esto es una alegría para mí", ha empezado diciendo con felicidad.

El torero habla con emoción de las palabras de su hijo

Vídeo: Europa Press.

Ahora empieza una nueva etapa en sus vidas después de haberse pedido perdón, ya que todo lo malo queda atrás: "Volvimos a nacer los dos. Para los dos. Estuvimos ahí en el campo y me dijo perdón y le dije, no, hijo, los dos estamos perdonados. Ninguno hemos hecho nada y vamos a navegar, que Dios nos dé salud y suerte y hasta aquí, ya no pasa nada. En todos sitios en la vida ocurren cosas, pero cuando se llega a lo justo y demos gracias a Dios, pues somos los dos los más felices del mundo. No puedo hablar porque me pongo hasta nervioso".

Para Manuel Díaz 'El Cordobés' han sido unas semanas emotivas. Así lo demostró en la rueda de prensa que ofreció el pasado martes para hablar de cómo se había producido la reconciliación con su padre: "Yo buscaba meterme debajo de él, que me acurrucara".

'El Cordobés' dedicó unas bonitas palabras a su padre

"Yo he vivido con el "no" toda mi vida. Pero he hecho siempre lo que me ha dictado mi corazón", añadía. Cuando "surge la oportunidad" de tener un cara a cara con su padre, se ven "por primera vez" con "contacto directo". Recuerda que sintió una sensación de satisfacción enorme: "Me dije 'esto no lo voy a perder. Necesito verlo a medio metro de mí porque es algo vital en mi vida. El contacto fue al principio telefónico, hasta que llega el día en que decidimos vernos. Y a mí se me permite que sea como yo quería que fuera, con las personas que quería: una reunión íntima con las personas que quería.. Con su compañera Mari Ángeles, que es un ángel en la tierra, y que ha hecho posible esto y se lo agradeceré siempre, mi mujer Virginia y yo". Unas palabras que por supuesto ha escuchado con emoción Manuel Benítez. Ahora padre e hijo empiezan una nueva etapa en sus vidas y esperan exprimirla al máximo.