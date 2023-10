La primera imagen de Manu Sánchez tras recibir quimioterapia

A sus 37 años, Manu Sánchez recibía una de las peores noticias. El humorista revelaba durante el pasado mes de mayo que padece cáncer testicular. Una enfermedad por la que había sido intervenido quirúrgicamente y por la que ahora recibe quimioterapia. No hay duda de que están siendo meses complicados para el sevillano, que permanece alejado temporalmente de sus quehaceres laborales y de sus redes sociales, aunque ha hecho uso de estas últimas para compartir una imagen muy reveladora.

Casi cinco meses después de dar la noticia de su afección, Manu Sánchez ha tomado la palabra dentro del universo 2.0 para publicar un tierno carrusel de instantáneas junto a su pareja, Lorena Sánchez. En ellas, el actor aparece por primera vez con la cabeza rapada: “ELLA… siempre ELLA. La que nunca falla. Te quiero, te necesito y vaya si te amo @lorenasanchezz ¡Gracias por no soltarme! Felices ahora que la meta está cerca. Por eso y mucho más… Ahora más que nunca… ELLA.”, ha escrito en una declaración de amor en la que agradece a su compañera de vida el apoyo recibido en tan complejas circunstancias.

Los meses más complicados para Manu Sánchez a consecuencia del cáncer

Tan solo dos días antes de convertirse en padre por segunda vez, Manuel Sánchez Vázquez aparecía en ‘La Tarde, aquí y ahora’ para abrir su corazón ante Juan y Medio: “En todas las casas no siempre pasan cosas buenas, y quería contar yo lo que es, y que nadie cuente lo que no es”. El empresario se sinceraba a la hora de confesar que había comenzado un tratamiento “muy potente” que trajo consigo pruebas médicas relativamente “positivas”: “Estoy deseando que lleguen las elecciones generales, que llegue agosto, que haya lío gordo. Solo tengo metástasis en los ganglios. Mi oncóloga me ha dicho que tengo muchas posibilidades de curación”, confesaba, haciendo gala de la alegría que le caracteriza.

Por si fuera poco, el humorista también aprovechaba su aparición pública para agradecer el trato recibido por los profesionales de la sanidad pública y concretamente al hospital Virgen del Rocío, en el que ha sido atendido desde el primer momento de su diagnóstico: “Tenemos la suerte de tener una sanidad pública que es referente en el mundo. No sabemos la suerte que tenemos. Hay motivos para venirnos abajo, pero incluso con lo que tengo ahora no paro de repetirme que qué suerte tenemos”, aseguraba, visiblemente emocionado.

Sin embargo, su situación complicada en lo que a la salud se refiere hacía que se viera obligado a parar en seco su carrera profesional para centrarse en su bienestar: “Toca parar un poquito. Durante un tiempo no voy a estar asomándome tanto como me gustaría cada sábado”, contaba, cediendo así su testigo a Diana Navarro en ‘Tierra de Talento’, programa de Canal Sur.