Maluma ha desvelado un dato poco conocido: él y Sergio Ramos son amigos. La amistad se fraguó hace unos años a partir de una afición compartida, los caballos. Fue cuando el cantante colombiano acudió al criadero que tiene el futbolista en Sevilla en busca de un ejemplar y este le regaló a Horizonte. Gracias a este gesto, Maluma tiene ahora en su finca de Medellín (Colombia) a un hijo de Yucatán, un pura raza propiedad de Ramos, ganador en 2018 del campeonato del mundo de morfología. "Es mi potro favorito", ha reconocido el artista.

Maluma ha sido el primer entrevistado de esta semana en 'El Hormiguero', de Antena3. El colombiano, muy relajado, ha saludado al presentador Pablo Motos y lo primero que ha hecho es regalarle una botella de mezcal de su empresa Contraluz. Los dos han bebido un trago de esta bebida típica de México y así ha empezado la entrevista.

El cantante paisa está de gira por Europa y ha aprovechado para pasarse por el plató para presentar su último gran éxito, 'Coco Loco' y hablar de su próximo disco, 'Don Juan', por el momento, sin fecha de salida. "Sentía que muchos de mis discos los había hecho con prisa. La industria funciona ahora así: mucho producto, lanzar constantemente... Pero me estoy tomando el tiempo para hacerlo con conciencia. El álbum tenía que haber salido para antes de julio, pero no está listo. No me quiero apresurar. Quiero entregar el mejor disco de mi carrera", ha manifestado.

Maluma y Sergio Ramos unidos por los caballos

Durante toda la entrevista se ha podido ver a Maluma muy cómodo y dicharachero con Motos y viceversa, evidenciando la gran sintonía que existe entre ellos. Una vez 'finiquitados' los temas profesionales, tocaba el turno de los detalles jugosos y personales, que el colombiano ha compartido sin problema. Como cuando la gran Madonna casi le cancela un concierto, a ocho días de su celebración, y él le tuvo que parar los pies. "Somos muy amigos, así que me tocó llamarle y decirle: 'Lo siento, reina, tu eres la más, pero no me puedes quedar mal'. Se quedó en mi casa, ella y todo su equipo (27 personas en total). De un momento a otro se quemó la planta de la luz. Entonces me llama ella a los gritos: 'Juan Luis, tu casa no tiene energía'. Tocó poner otras plantas eléctricas, pero valió la pena", ha dicho entre risas. Por supuesto, el concierto se celebró, en su Medellín natal.

También ha relatado un dato desconocido por muchos, que es la relación que le une a Ramos, propietario de la yeguada SR4, donde cría caballos pura raza. Maluma ha querido agradecer en público al sevillano por regalarle el caballo del que está más orgullos de los 40 que tiene en su finca de Medellín. "Gracias a Sergio porque me regaló mi potro favorito", sentenciaba el cantante.