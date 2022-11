El Mundial de Qatar está a punto de comenzar y no para de acaparar titulares sobre la polémica alrededor de este como la vulneración de los derechos humanos en el país o la muerte de los trabajadores durante la construcción de los estadios. Es por estos motivos por los que grandes artistas se han negado a viajar hasta allí, así como los miembros de las monarquías europeas. A excepción del Rey Felipe, quien sí estará presente durante el primer partido de la Selección Española. Maluma también estará en la sede del Mundial y antes de que actúe en la ceremonia inaugural ha protagonizado un tenso momento durante una entrevista.

Lo peor de esto es que a Maluma no le va a pasar factura y si fuera una mujer estaría ya cancelada de por vida. pic.twitter.com/etLKuGPGS2 — Jose Manuel López (@jositorudeboy) November 19, 2022

Maluma, que ya se encuentra en Qatar, ha concedido una entrevista a la KAN, la televisión israelí, en donde le han preguntado por su decisión de estar en el Mundial a pesar de la vulneración de los derechos humanos en el país. «Shakira y Dua Lipa se negaron a formar parte de esta Copa del Mundo debido al mal récord catarí en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa, ¿Maluma, no tienes problemas con la violación de derechos humanos de este país?«, le pregunta el periodista Moav Vardi. Ante esto, el cantante colombiano se ha desmarcado de la polémica: «Es algo que no puedo resolver. Estoy aquí disfrutando de mi música y mi hermosa vida, jugando al fútbol también. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme».

No contento con la respuesta, el periodista volvió a insistir e hizo hincapié en los posibles problemas que podría tener con la respuesta que acababa de dar. La contestación del presentador molestó a Maluma, quien se levantó en mitad de la entrevista y se fue de ella: «¿Tengo que responder a esa pregunta? Eres grosero«.

La reflexión de Nuria María sobre las palabras de Maluma

La actitud de Maluma ha provocado un sinfín de crítica hacia el cantante. Entre ellos, la de Nuria Marín. «Son un poco pobres los argumentos de Maluma. Son pobres o inexistentes, pero también me parece surrealista que un periodista que está cubriendo el Mundial de Qatar cuestione la presencia de Maluma en Qatar«, empezaba a decir la presentadora.

No contenta con esto, Nuria María dejaba muy claro que no quería defender al cantante colombiano. «También quiero recalcar que hay algunos artistas que se han bajado por postureo y no por convicción. Lo tengo que decir. Se está poniendo toda la lupa en lo que hacen los artistas y no en los futbolistas. Basta ya de activismo de sofá. Hay mucha gente cancelando y que luego van a ver los partidos. ¿Eso dónde nos deja? Me da un poquito de rabia», insistía.