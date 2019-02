Malú recibe el alta hospitalaria tras pasar por el quirófano

Después de pasar por el quirófano para solucionar nuevos problemas que le han ocasionado la caída que sufrió el pasado mes de octubre, Malú ha recibido el alta hospitalaria. La cantante abandonaba el centro en una silla de ruedas y con la ayuda de personal sanitario.

Leer más: Malú cancela su gira por problemas de salud

La salida del hospital

Se dejaba ver con su pie derecho vendado y con muletas accediendo al interior del vehículo que la llevaría a su casa. Ahora tendrá que continuar con la recuperación de la rotura de ligamentos de su tobillo derecho que le ocasionó una mala caída mientras se encontraba ensayando para uno de sus conciertos el pasado mes de octubre. Como consecuencia tuvo que cancelar diversas actuaciones y retomarlas a principios del mes de noviembre.

Se aferró a una alternativa conservadora

Hace tan solo dos días, la cantante compartía con sus seguidores que volvía a tener complicaciones en esta lesión y que si en su momento había desechado la cirugía, esta vez era inevitable pasar por el quirófano. “Existía una alternativa conservadora a la que me podía aferrar con mucho trabajo y sin dudarlo, la agarré”, ha manifestado. “Peleé y trabajé durísimo para subirme al escenario, estar con vosotros y daros este show que durante tanto tiempo había preparado con infinitas ganas, entrega, pasión, emoción e ilusión”, añadía.

Finalmente ha pasado por el quirófano

“A día de hoy, me veo obligada a contaros que finalmente me tengo que operar”, confesaba. Y añadía su pesar por no seguir compartiendo con sus seguidores esta gira que tanta ilusión le hacía.

¡Voy a por todas mi gente!”

Añadía que iba a seguir luchando y trabajando para recuperarse lo antes posible. “Volver con más fuera que nunca a daros lo mejor de mí. ¡Voy a por todas mi gente!”, finalizaba.

El apoyo de sus seguidores

Este mensaje que ha compartido en las redes ha recibido el apoyo de todos sus fans que le dedican muchos mensajes de ánimo y una pronta recuperación.

