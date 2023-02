Malú disfruta de los Carnavales de Cádiz en familia, pero con la ausencia de Albert Rivera

Después de un tiempo en el que prefirió estar ausente de las redes sociales, Malú ha retomado esta vía para comunicarse con todos sus seguidores y compartir algunos aspectos de su vida más allá de sus compromisos profesionales. Este fin de semana, la cantante ha viajado hasta Cádiz para disfrutar de los Carnavales. Una escapada para estar en familia, pero que ha llamado poderosamente la atención la ausencia de Albert Rivera.

Malú no podía faltar a su cita con el carnaval de Cádiz. Un festejo único al que le es fiel puesto que su familia es de allí. Por ello, este fin de semana se ha reunido con todos los suyos y ha compartido una instantánea en la que podemos verla con una sonrisa de oreja a oreja junto a sus primos, algunos de ellos hijos del fallecido Paco de Lucía. "Tiene Andalucía una cosa señores... #Cádiz #Familia", era el texto que acompañaba a la simpática imagen. Eso sí, se trata de una escapada en la que tampoco ha estado Albert Rivera, quien se encontraba en Madrid en un concierto de Carlos Rivera, según ha apuntado 'Socialité'.

El hecho de que no se dejen ver juntos en público ha sembrado las dudas sobre una posible crisis entre ambos. No obstante, el que fuera líder de Ciudadanos dejó claro que no era así e hizo hincapié en que Malú era su "actual pareja". A pesar de todo esto, lo cierto es que Malú pasa por un buen momento después de haber tenido que hacer frente a problemas de salud, cancelaciones de concierto y una pandemia que dejó desolado al mundo de la cultura. Ahora, recarga pilas en su tierra y lo hace rodeada por los suyos.

Algeciras, su particular refugio

En su anterior escapada en solitario fue para acudir a un evento en el que fue nombrada embajadora de Algeciras. Fue entonces cuando aseguró que la localidad gaditana era su particular refugio. “Aquí éramos libres, no había miedo a nada, era nuestra casa, nuestra plazoleta, nuestra familia…Este es mi refugio, el lugar al que siempre quiero volver. Dice Sabina en una canción 'al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver'. Y es muy cierto. Es muy fácil idealizar los lugares en los que has sido feliz y al volver llevarte un chasco... pero aquí no, aquí no pasa, aquí sigo siendo feliz, aquí sigo cargando pilas, aquí descansa mi familia, aquí en la iglesia del Corpus Cristi me bautizaron, aquí están mis raíces y aquí siempre que puedo traigo a mi hija. Al lugar donde su madre fue y sigue siendo feliz, a la que para mí es la mejor playa del mundo, mi playa del rinconcillo, Mi Algeciras mare!”,