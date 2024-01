Malena Gracia responde al hijo de Arévalo tras ser expulsada del tanatorio

Hace tan solo unos días decíamos adiós a uno de nuestros humoristas más carismáticos: Paco Arévalo. Muchos familiares y amigos se reunieron en el tanatorio para despedir al cómico y actor, también Malena Gracia. La presencia de la vedette no gustó a la familia que la expulsó de forma inmediata. "Estoy abatida con esta situación. No me lo merezco. Yo a Paco le conocí hace veintitantos años. Lo que me duele de todo esto es el desprecio que se me hizo", ha afirmado durante una entrevista en el programa 'De Viernes'.

La polifacética artista se enteró del fallecimiento a través de un amigo común. "Yo no dormí en toda la noche. No me lo podía creer. Solo quería despedirme de él. Han sido muchas vivencias con él". Ambos mantuvieron una breve relación sentimental en 2021 que duró seis meses y que terminó con distintos rifirrafes televisados. Nada más entrar en el tanatorio, un familiar se acercó a ella para que abandonar las instalaciones. "Llego ahí y me encuentro con malas caras. Yo no he ido ahí a montar shows. Si hubiese querido eso, hubiese llamado a la policía y me tienen que dejar entrar a despedirme de él".

Malena Gracia se pronuncia sobre el hijo de Arévalo: "Se ha visto el odio y el rencor que me tiene"

La actriz ha defendido que acudió al velatorio con el mayor de los respetos. "Tengo derecho a llorar mis sentimientos. Yo amé a esa persona. Jamás he hablado mal de él. Me parecía un gran hombre y un gran profesional. Yo he sido muy educada. ¿Cómo en un tanatorio el hijo se pone a hacerme burla? Entro en el tanatorio, voy a la sala y viene su prima y me dice que no puedo entrar. Yo iba con otro compañero, a él le dejaron entrar pero a mí no".

Malena Gracia no ha podido reprimir las lágrimas en distintos momentos de la entrevista. "En primer lugar debería ser agradecido. Hemos ido desde Madrid a Valencia, no sola yo, también fui junto a dos compañeros. En esta vida hay que ser agradecido. Yo he ido a allí con todos mis respetos. No le guardo ningún rencor, me da pena. Ha sido muy fuerte todo. ¿Para qué? ¿Para dos minutos de gloria?". Además, ha explicado que siempre guardará un grato recuerdo del humorista."Yo le quise mucho. Nunca he hablado mal de él. Es verdad que nos hemos peleado como cualquier pareja".

La actriz cuenta que se reconcilió con Arévalo el pasado verano: "Habíamos hecho las paces"

Ha desmentido de forma tajante que se personara en el tanatorio para convertirse en noticia. "No he buscado ningún protagonismo. No solo me faltó el respeto a mí, también a su padre. Él hubiese querido que yo estuviese allí. Ahí se ha visto el odio y el rencor que me tiene su hijo. Yo no se lo tengo". Asimismo ha desvelado que este pasado verano se reconcilió con Arévalo. "Esto no lo sabe nadie. Lo sabíamos él y yo. Nosotros habíamos hablado, habíamos hecho las paces, nos habíamos pedido perdón mutuamente. Este verano le volví a ver en la fiesta de 'El Turronero'. Solo quería darle un beso y no se me ha permitido darle ese adiós que merecía".