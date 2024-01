La realidad tras la expulsión de Malena Gracia del velatorio de Arévalo

"Me arrepiento de mi relación con él", así de directa se mostraba Malena Gracia hace poco más de un mes, cuando anunciaba en 'Socialité' que está escribiendo sus memorias, en las que quizá dedique algunas páginas a la que fue su historia de amor con Paco Arévalo. Una historia que ha tenido el más duro y tenso de los finales. Malena Gracia llegaba entre lágrimas a dar su último adiós de Arévalo, lo que no imaginaba es que a su llegada al velatorio la familia del humorista le iba a impedir el paso. Destrozada y sin querer dar explicaciones al respecto, se veía obligada a abandonar la sala. Pero, ¿Qué hay detrás de esta expulsión? Te lo contamos todo.

Arévalo fallecía este miércoles 3 de enero de forma repentina y Malena no dudaba en acercarse al tanatorio de Valencia en el que se encontraba su capilla ardiente, sin embargo, allí no era bien recibida por la familia del humorista. "Ha puesto verde a mi padre en televisión, que era un viejo, que le tenía que atar los cordones de los zapatos. Todos lo habéis visto. Como comprenderás, una persona así, en mi casa no la quiero. Y más en un momento como este. Aquí viene gente que quiere a mi padre y que viene a despedirse de mi padre. No a sacar tajada, como hace ella. Entonces, lo siento, pero debería haberse quedado en Madrid. La gente se le nota cuando quieres a una persona. Cuando quieres a una persona no vas a una televisión a ponerle verde, ni vas a ganar dinero a costa de", explicaba contundente su hijo Francisco.

Y es que las últimas declaraciones de Malena sobre Arévalo no han sido precisamente agradables... En su mensaje de despedida, ella misma confesaba que habían tenido algunas diferencias: "Te voy a echar de menos, me dejaste un gran vacío (...) a pesar de nuestras diferencias en esta ultima etapa, siempre te quise y te querré".

Sus duras declaraciones sobre Arévalo

La última vez que Malena habló de Paco lo hizo para asegurar no solo que se arrepentía de su romance, sino además dejar claro que no quería tener ningún tipo de relación con él: "Me equivoqué con Arévalo. No quiero tener ninguna relación con él".

Una de las últimas apariciones públicas de ambos fue en 'Sálvame Deluxe', donde protagonizaron un tenso reencuentro en el que reinaron las discusiones y se echaron en cara todo lo habido y por haber. Es por eso que su familia no ha querido tenerla presente en la despedida a Arévalo, asegurando su propio hijo que le pidieron que se fuera con todo el respeto: "Estaba buscando protagonismo. A mi no me es agradable ver a esa persona por televisión diciendo lo que ha dicho de mi padre. Una persona que hace eso no entiendo para qué viene aquí", zanjaba.