Malena Gracia, dispuesta a escribir una canción a Arévalo: la tajante reacción de su nieta Ana

Lejos de zanjar el tema de la muerte de Paco Arévalo, fallecido el pasado tres de enero, su hijo Paquito y su expareja Malena Gracia no hacen más que avivar el fuego y remover los motivos por los que la familia del humorista echó a la cantante del tanatorio. Ambos se enfrascaron en una tensa discusión el pasado viernes en directo en el programa '¡De viernes!' que acabó entre insultos y reproches. Sin embargo, la polémica no termina ahí, sino que ahora la artista estaría dispuesta a dar un paso más: escribir una canción sobre su historia de amor con Arévalo.

Al parecer, Malena Gracia aún tiene mucho que contar sobre su relación con el humorista y querría hacerlo volcando sus sentimientos en la música, como hacen tantos artistas. Según los colaboradores del programa 'Fiesta', la cantante ya estaría hablando con un productor y mirando un estudio de grabación para escribir dicha canción de amor. Sin embargo, esta decisión no ha gustado nada a Ana Arévalo, la nieta del cómico, que se encontraba en el espacio de Emma García para defender a su padre en el tenso cara a cara que tuvo con la expareja de su abuelo el pasado viernes.

"¿Va a aprovechar la muerte de mi abuelo para sacar una canción? Ahí se nota lo oportunista que es. Si tanto quería a mi abuelo, que le hubiese hecho una canción en vida", ha dicho de lo más tajante la joven. Ana sigue sin creerse nada de lo que diga Malena y, a pesar de que ahora quiera abrir su corazón en una canción para mostrar todo lo que quería a su abuelo, Ana no está nada de acuerdo: "Él la quiso mucho y ella no le quiso nada". De hecho, a las pruebas se remite: cuando en el polígrafo de Conchita le preguntaron si quería a Arévalo, ella dijo que sí, pero se confirmó que mentía.

Después del duro enfrentamiento entre Paco Arévalo y Malena Gracia en '¡De viernes!', la nieta del humorista, que estaba muy ligada a él, ha acudido al programa de Telecinco para "subrayar" cada palabra que dijo su padre: "Estoy completamente de acuerdo en todo. Acaba de fallecer su padre y ¿tiene que estar aguantando todo lo que esta señora esta diciendo? ¿Cómo es capaz de decir que mi padre tiene el corazón negro? ¿Y ella qué?". Ana sigue sin estar de acuerdo en que la cantante acudiese al tanatorio para despedirse de su expareja. "Nosotros no la echamos como tal, sino que era lógico que no viniera porque no era bien recibida en nuestro entorno familiar, ¿para qué se presenta?", le ha reprochado de lo más enfadada la joven.

A Ana Arévalo no le consta lo que dice la cantante de que en "los últimos años habían arreglado sus diferencias". Es por eso que sostiene que "siempre está mintiendo" y que todo lo que ha dicho en los platós de televisión ha sido "puro show". De hecho, su relación con la cantante era tan mala que incluso llegó a bloquearla de las redes sociales: "La bloqueé en las redes sociales porque no me cae bien, es una persona que no me gusta y como no me gusta no la sigo". ha dicho de lo más tajante. Lo que todavía está por ver es el tipo de canción que le escribirá Malena a Arévalo: ¿desvelará nuevos detalles de su relación o será una canción más al estilo Shakira?