Malena Gracia arremete contra la familia de Arévalo: "El hijo malmetía"

Han pasado dos semanas desde que el humorista Paco Arévalo falleciese en su casa de Valencia y su muerte no ha estado exenta de polémicas. Malena Gracia, expareja del cómico, se presentó en el tanatorio para despedirse del que había sido su compañero durante 30 años, pero su familia no quiso que entrase cuando tan solo dos días antes estaba arremetiendo contra el humorista en 'Socialité'. A pesar de que la artista ya contestó a su hijo Paquito, la guerra sigue abierta entre ellos, y ahora Malena ha asegurado que él siempre le malmetía en su contra.

Malena Gracia asegura que no le avisaron de que no podía ir al tanatorio

Después de que la nieta de Arévalo y su hijo se sentasen en el plató de 'Fiesta' para responder a Malena Gracia, ahora ha sido ella la que ha querido hablar alto y claro sobre cómo vivió ella que la echasen del tanatorio del que había sido su pareja. Un tenso cruce de acusaciones entre el hijo del cómico y la artista que todavía se sigue sucediendo, casi tres semanas después de lo ocurrido. "Yo no he hecho nada malo, no he faltado el respeto a nadie, solo fui a despedirme al tanatorio de una persona que he compartido trabajo, amistad, hemos sido casi familia y estoy alucinada con que se me haya prohibido entrar", ha empezado combativa en el programa de Emma García.

La artista asegura que si hubiese sigo al contrario --si ella hubiese fallecido--, su familia sí hubiese dejado entrar a Arévalo; lo que pasa es que, según ella, el hijo no la "tragaba". "Paquito malmetía mucho en mi contra, y a las pruebas me remito, él siempre ha dicho que no me tragaba", ha confesado Malena. El hijo del cómico aseguró que la familia le pidió a la cantante que no acudiera al velatorio del humorista. Sin embargo, ella lo niega: "A mí nadie me escribió porque no tengo el teléfono de Paco y él tampoco lo tiene de la manía que me tiene".

La verdadera relación de la familia de Arévalo con la cantante

Malena Gracia cree que el origen de este malestar con su familia viene porque creían que ella quería aprovecharse del cómico: "El hijo no me ha tragado nunca porque a lo mejor se pensaba que yo quería algo de él, pero lo cierto es que vivíamos al día, era la vida de artista que llevábamos. Yo estaba con él porque lo quería, le respetaba y le admiraba". Sin embargo, después de lo que ella estuvo dispuesta a darle a su familia, ellos la trataron "como un perro". Incluso la cantante estuvo dispuesta a quedarse a cargo de Nuri, la hija de Arévalo: "A Paco le preocupaba mucho donde se iba a quedar su hija Nuri y le dije que me haría cargo de ella pero al final me dijo que no porque planteó llevarla a la residencia".

Ante todo, lo que más le ha dolido a la cantante ha sido que toda su familia se haya sentado en un plató de televisión y que a ella la critiquen por hacer lo mismo: "La televisión me ha llamado y yo soy un personaje público". Ha sido entonces cuando Emma García le ha parado los pies y le ha recordado que están en todo su derecho de hacerlo: "Es normal que haya venido Paquito, es su hijo". Ante estas incendiarias declaraciones, la nieta de Arévalo, Ana, ha mandado un mensaje incrédula por lo que ha visto: "No doy crédito, siempre mintiendo, hay que tener un poco de corazón".