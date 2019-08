4 Preocupado por lo que pueda pasar

Hace unos días Kiko Matamoros visitó el plató del ‘Sábado Deluxe’ para contar cómo está viviendo estos momentos tan complicados. «Miedo no tengo, pero tampoco está la cosa para celebrar nada. Es cierto que no he perdido la esperanza de que las cosas vayan medianamente bien», desveló a María Patiño.