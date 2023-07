Makoke presume de figura en Ibiza al más puro estilo Reina Letizia

Con el mes de agosto a punto de comenzar, Makoke no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar pistoletazo de salida a sus vacaciones de verano. La ex de Kiko Matamoros se ha desplazado hasta Ibiza para disfrutar de una temporada estival marcada por su participación en Vaya vacaciones. Un momento en el que ha sido fotografiada en compañía de amigos y luciendo su esbelta figura, fruto de una dieta saludable y mucho ejercicio.

Para la ocasión, la madre de Anita Matamoros se ha decantado por un estiloso bañador negro de palabra de honor y detalle de V en la parte del escote. Un color con el que ha logrado ensalzar aún más si cabe sus curvas y que ha combinado a la perfección con su bronceado. Pero lo que más ha llamado la atención no ha sido esta prenda de baño, sino sus fibrosos brazos. La colaboradora de Fiesta ha demostrado estar completamente en forma al tener perfectamente marcados los músculos de sus extremidades al más puro estilo de la Reina Letizia.

Cabe destacar que no resulta en absoluto extraño que Makoke cuente con un cuerpo tan definido a sus 53 años. Siempre que ha tenido oportunidad, la tertuliana no ha tenido reparo en admitir lo mucho que se cuida en su vida cotidiana al ingerir comida sana y compaginar su dieta con una visita al gimnasio prácticamente diaria. Dos costumbres que han quedado reflejadas en esta última escapada de la malagueña a la Isla Pitiusa, que probablemente no sea la última del verano.

Los otros "trucos" de Makoke para tener el mejor físico

Lo cierto es que el físico de Makoke no se debe únicamente a la genética sumada a los buenos hábitos. En alguna que otra circunstancia, la de Málaga ha pasado por quirófano para mejorar su aspecto como, por ejemplo, en 2019. Precisamente en ese año fue cuando la creadora de contenido se operó para reafirmar la posición de su pecho con una mastopexia. Además, en otros momentos también se ha decantado por otros retoques como un tratamiento de remodelación del óvalo facial o el Ellansé, un tratamiento de relleno que estira la piel y al que luego se sumaba una operación de rostro.

Sea como fuere, si algo está claro es que para Makoke es fundamental contar con una imagen con la que se sienta cómoda. Algo que no resulta extraño al ser muchas las ocasiones en las que aparece en televisión y que se suman a su notable presencia dentro del universo 2.0.