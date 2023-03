Makoke muestra, por fin, su nuevo rostro

Después de unas semanas apartada de su trabajo en televisión, Makoke ha reaparecido delante de los focos. La colaboradora se sometió hace 18 días a una operación estética, ahora ha mostrado su nueva cara. "No puedo estar mas contenta con el resultado".

Makoke ha explicado en el programa 'Fiesta' que aún tiene el rostro hinchado y que en tres meses veremos el cambio definitivo. "Ahora tengo bastante inflamación". Asimismo añadía que ya está haciendo una vida completamente normal. "Lo único que no puedo hacer es deporte". Por el momento, no ha presentado grandes molestias, solo tuvo algunas nada más someterse a la intervención. Sus compañeros de plató han notado el cambio. "Yo cuando la he visto entrar por la puerta, no sabía si era ella o su hija’’, bromeaba Iván González.

La nueva cara de Makoke

La colaboradora, que está muy satisfecha con el resultado, ha querido compartir una imagen de su rostro en las redes. Sus seguidores enseguida han reaccionado al post. "Espectacular Makoke", le decía una fan. "Impresionante", añadía otra. "Estás divina", era otro de los comentarios que se podían leer en su muro. Sin embargo, sus seguidores le han dicho que prescindiese de los filtros y el maquillaje para ver el resultado definitivo. "Me gustaría verlo sin filtro y maquillaje porque así se ve muy guapa pero no real".

La operación a la que se ha sometido Makoke es un rejuvenecimiento facial para devolver la posición de los tejidos, también en la zona del cuello. Una intervención de cuatro horas, bajo anestesia general, que supera los 4.000 euros, según la clínica elegida. "Lo que me han hecho es cortarme piel desde la oreja hacia abajo, un lifting medio. Siempre me han dicho que es más recomendable ahora, antes de que haya más descuelgue para que la cicatriz sea menos agresiva y la operación menos agresiva. Quiero estar guapa y ya, más adelante, veré. Yo me veía más arrugas y por qué no hacerlo ahora y no más adelante", contaba recientemente.

Las otras operaciones de Makoke

No es la primera ocasión en la que la ex de Kiko Matamoros para por el quirófano. Hace cuatro años se operó el pecho con el objetivo de levantarlo. A sus 53 años, Makoke siempre ha sido una mujer muy coqueta y no duda en ponerse en manos de especialistas para mejorar su imagen. Otros retoques estéticos recientes han sido una rinomodelación con ácido hialurónico y una intervención en los glúteos para levantarlos.