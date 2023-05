Las últimas palabras de María Patiño sobre Makoke no han gustado nada a la malagueña. Hace unos días, la colaboradora de 'Sálvame' arremetía contra la malagueña. "Makoke, deja que tu expareja sea feliz porque si no, algún día voy a contar lo que sé", advertía la presentadora y, aunque no entraba en detalles, daba una pista: "Como toques los pies a Kiko Matamoros, la gente se va a enterar de por qué estás actuando así... Habla con tu primer marido, pregúntale por mí", decía. La aludida se ha tomado estas palabras como "una amenaza". Y no ha dudado en lanzarle una rotunda respuesta.

"Es humillante e indignante que el día que te casas estés con otra persona", lamenta Makoke al recordar la infidelidad de Kiko Matamoros

"No entiendo nada, amenaza y hace jeroglíficos... Mi exmarido tiene una finca enorme con mucha leña, y mi hijo me dijo pídele leña a mi padre… ahora habla de interés económico por un saco de leña", ha arrancado diciendo Makoke en 'Fiesta' este domingo. Que sí que me ofrece leña y me la da para la chimenea. Es el padre de mi hijo… Luego dice que es algo bonito que le pasa a mi exmarido… ¿Pero qué he hecho yo? Cornuda, apaleada y vengo y digo que me da tristeza pensar el día de mi boda. Es humillante que lo haya dicho, pero el que hace una mentira de su vida es él".

Makoke ha recordado en el plató de Fiesta que Kiko Matamoros le fue infiel y que enterarse de la deslealtad supuso un duro varapalo para ella. "Ese día por la mañana cotejo esa información porque yo sabía cuál era mi vida, y no me lo creía… Se han dicho patrañas y mentiras, no me lo creía. Ese día, el domingo antes de venir, llamé a una persona que se supone que estaba con él. Le dije ¿esto es verdad? Y dijo sí… llego aquí y veo las imágenes, claro que se me saltaron las lágrimas, porque mi madre le cantó una canción y ya no está aquí. Es humillante e indignante que el día que te casas estés con otra persona… y ahora soy yo la que lo estropea porque me rompo pensando en el dolor de mi familia, cornuda, apaleada... y no puedo ni llorar".

"Dejadme en paz. Dejad de hablar de mí. Solo he dicho que me casé enamorada, y que mi boda no fue una mentira para mí… He dicho que ella va a estar guapísima, es una boda preciosa, no he dicho más", añadía, indignada. A continuación lanzaba un mensaje a María Patiño: "Deja de hacer jeroglíficos, por decir que me casé feliz ¿estoy impidiendo que sea feliz? Habla claro".

La andaluza ha contado que llegó a recibir sobornos de mujeres que aseguraban haber estado con Kiko Matamoros. Querían dinero a cambio de su silencio: "El mail del probador de El Corte inglés se lo conté a María. Era una chica otra más que le pedía dinero… y cuando recibo ese mail que estaba en el Corte Inglés de Málaga, el siete de agosto, es cuando pongo punto y final... Que diga y saque lo que quiera. Se lo está inventando, por supuesto que no tiene nada". Por último, ha dejado claro que puso punto y final a su matrimonio con Kiko Matamoros porque tenía una doble vida: "Yo encajé cosas que no me cuadraban y me sorprendió las dos vidas de Kiko, pero que yo no sabía que esa mañana (la del día de su boda) hubiera estado con otra mujer".