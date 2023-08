Makoke, de nuevo enamorada: "No es un amor de verano"

Makoke está más feliz que nunca y no es para menos. La colaboradora de televisión ha confirmado que está de nuevo enamorada. Gonzalo, que es el nombre del hombre que le ha robado el corazón, ha llegado a su vida para quedarse. Ya conoce a sus hijos y asegura, gritando su amor a los cuatro vientos, que su relación no es de verano y que ve mucho futuro en la pareja.

Hace unos días, Makoke era pillada besándose apasionadamente con un hombre en un restaurante a la vista de todos. Ha sido ahora cuando ha confirmado que vuelve a estar enamorada. No buscaba una nueva pareja, ni pensaba que se iba a volver a enamorar después de todos los fracasos amorosos que ha tenido en los últimos tiempos. La propia colaboradora revelaba en 'Fiesta' cómo ha conocido a Gonzalo, el hombre que le ha robado el corazón. "Llegué el 22 de grabar el programa ('Vaya vacaciones') y el 23 estaba en el cumpleaños de una amiga. Lo conocí allí. Yo no quería nada. Desde que lo conocí no hemos dejado de estar juntos", cuenta con una sonrisa de oreja a oreja. "Estamos juntos, muy felices y muy bien. No va a ser un amor de verano", recalca.

No puede evitar ruborizarse al hablar del tema. Makoke procura no dar más detalles sobre Gonzalo, aunque deja claro que es "guapísimo" y que tiene un año menos que ella. "Estoy enamorada como nunca y muy feliz. Él yo creo que está muy enamorado. Es todo muy bonito", admite. La colaboradora de Telecinco también cree que las cosas pasan por algo y que ha encontrado el amor justo cuando no estaba buscándolo. Pasa por una bonita y dulce etapa de su vida, algo que sus hijos también han corroborado. "Mi hijo me ha dicho que nunca me había visto así", asevera y explica que tanto Javier Tudela como Anita Matamoros conocen a su pareja.

Makoke quiere proteger a Gonzalo

Makoke también ha hecho hincapié en que su nueva ilusión es anónima y quiere protegerle lo máximo posible porque no pertenece a la esfera pública. Eso sí, tiene muy claro que no se va a enfadar porque haya contado en un plató de televisión que Gonzalo ha llegado a su vida para quedarse. "Lo quería decir aquí, no quiero comercializar esto. Hay que poner nombre a lo que es. Le quiero proteger mucho. Tengo que reconocer lo que siento, me siento orgullosa de mis sentimientos", admite. De la misma manera, la colaboradora de televisión no quiere ni oír hablar de bodas, algo que considera que son "palabras mayores".