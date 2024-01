Makoke da nuevas explicaciones después de que Carlo Costanzia la negara públicamente

Vídeo: Europa Press

El padre de Carlo Costanzia estalló contra Mar Flores (54 años). "Si saco los audios que tengo suyos no podría volver a España", espetó. Un mensaje que llegó a Makoke y que ella verbalizó en 'Fiesta'. La colaboradora aseguró que el italiano estaba enfadado, pero ahora él lo niega. De hecho, ha emitido un comunicado bomba. Sostiene que no ha hecho declaraciones públicas o privadas: "De modo que todas las afirmaciones que presuntamente me vinculan cualquier tipo de declaraciones son mendaces, no pudiendo existir ningún registro sonoro, gráfico, ni de ningún tipo de algo que nunca ha tenido lugar". Una versión que nada tiene que ver con la ofrecida por Makoke, quien ha reaparecido delante de las cámaras para dar las explicaciones pertinentes. Lo hace justo después de que la revista SEMANA publique en exclusiva declaraciones de Mar Flores: "Mi hijo se ha equivocado".